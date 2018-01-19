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Наши в «Лидерах России». Мотивированные на успех

18 января
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Два представителя Удмуртии вошли в финал конкурса «Лидеры России». Финал открытого конкурса для руководителей нового поколения «Лидеры России» состоится с 7 по 10 февраля в сочинском медиацентре.

%d0%9c%d0%be%d1%80%d0%be%d0%b2 Наши в «Лидерах России». Мотивированные на успех

Конкурс проводится Администрацией Президента Российской Федерации и Высшей школой государственного управления РАНХиГС в рамках исполнения поручения Владимира Путина. Проект входит в платформу «Россия - страна возможностей» и направлен на поддержку «молодых, но состоявшихся управленцев». Принять участие в конкурсе может любой гражданин РФ в возрасте до 50 лет, обладающий управленческим опытом. Финалисты конкурса получат гранты на сумму 1 миллион рублей, которые смогут использовать для дальнейшего обучения.

Победителей также ждёт год личных карьерных консультаций от топ-менеджеров крупнейших компаний и крупных государственных деятелей. Среди них глава Администрации Президента России Антон Вайно и его первый заместитель Сергей Кириенко, помощник Президента России Андрей Белоусов, первый вице-премьер Игорь Шувалов, министры Сергей Шойгу, Антон Силуанов, Сергей Лавров, президент РСПП Александр Шохин и другие известные люди России.

Конкурс состоит из нескольких этапов. На первом этапе происходила регистрация заявок, их приём завершился в ноябре. Вместо ожидаемых 10 тысяч заявок организаторам поступило почти 200 тысяч.

Второй этап, который стартовал 10 ноября, предполагал онлайн-тестирование участников. В ходе тестирования проверялись общие знания, вербальные способности, на управленческий потенциал.

В результате были отобраны 2,7 тысячи человек, примерно по 300 управленцев в каждом федеральном округе. 28 декабря объявлены итоги полуфинала Всероссийского конкурса управленцев «Лидеры России» в Приволжском федеральном округе, который проходил в Самаре и Нижнем Новгороде.

В числе трёх десятков участников конкурса российских управленцев от Приволжского федерального округа есть два представителя Удмуртской Республики. Это Максим Галимов и Алексей Моров.

Максим Галимов работает в международной IT-компании, которая по праву считается лидером в разработке программного обеспечения и предоставлении сервисов для автоматизации служб такси. Алексей Моров - известный в республике бизнес-тренер.

‒ Не только победителей полуфинала, но и каждого участника конкурса от нашей республики мы возьмём себе на заметку, - заявил Глава Удмуртии Александр Бречалов. - Это мотивированные на успех люди, готовые уже завтра нести ответственность за будущее России. Такие конкурсы в перспективе мы будем проводить и на местном уровне, и это позволит нам качественно и количественно расширить кадровый резерв.

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Автор статьи

Павел ВЕТРОВ Все материалы этого автора

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