В течение многих лет во главе журналистского сообщества стояли люди, обладающие не только богатейшим жизненным опытом и творческим потенциалом, но и правом принимать политические и административные решения. Пожалуй, это было главным отличием Союза журналистов от других общественных союзов.
Организатором и первым председателем правления СЖ Удмуртии был Пётр Михайлович Яшин (1959 -1962). Участник Великой Отечественной войны, после серьёзного ранения он работал инструктором отдела пропаганды и агитации Удмуртского обкома КПСС, до 1961 года главным редактором газеты «Советской Удмуртия», десять лет возглавлял книжное издательство республики, трижды избирался депутатом Верховного Совета УАССР, был заместителем Председателя Президиума Верховного Совета.
Депутатом Верховного Совета республики избирался и преемник Петра Яшина на посту председателя правления Союза журналистов (1962 -1974) Михаил Иванович Гнедин, 27 лет возглавлявший редакцию газеты «Удмуртская правда». Это во время его руководства редакцией газета была награждена орденом «Знак Почёта». Таким же орденом были отмечены и заслуги Гнедина в развитии печати и журналистики республики. Кроме этого, в числе наград руководителя творческого союза и два ордена Трудового Красного Знамени.
Участником Великой Отечественной войны, кавалером боевых наград - орденов Отечественной войны 2-й степени, Красной Звезды, Красного Знамени был и редактор газеты «Советской Удмуртия», писатель и журналист Василий Михайлович Михайлов, который руководил Союзом журналистов республики в 1974-1976 годах. Свидетельством признания роли журналистов в общественной жизни является тот факт, что Василий Михайлович избирался членом бюро Удмуртского обкома КПСС и депутатом Верховного Совета УАССР шести созывов.
В течение десяти лет (1976 -1986) председателем правления Союза журналистов был главный редактор газеты «Удмуртская правда» Валерий Николаевич Алексеев, депутат Верховного Совета УАССР, кандидат в члены бюро Удмуртского обкома партии.
Юрий Филиппович Кедров, сменивший Валерия Алексеева на посту редактора газеты, принял от него и эстафету руководства журналистского сообщества, избранный в 1990 году первым заместителем Председателя Верховного Совета Удмуртской Республики.
Авторитетными и знаковыми фигурами на посту лидеров общественной творческой организации в последующие годы были председатель Гостелерадио Удмуртии Олег Корнилович Шибанов и редактор республиканской газеты «Удмурт Дунне» Алексей Петрович Шкляев.
Самая трудная ноша выпала на долю Людмилы Михайловны Прокошевой. Возглавив Союз журналистов в 1995 году, Людмила Михайловна смогла его сохранить и наполнить новыми формами работы, заслужив непререкаемый авторитет в кругу коллег не только в нашей республике, но и во многих российских регионах.
Союз живёт. Сегодня на своём съезде он проведёт очередные выборы правления.
На фото Пётр ЯШИН, первый председатель СЖ УР
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