В Ижевске отпразднуют День Оружейника Об этом сообщил Глава Удмуртской республики Александр Бречалов в социальных сетях....

От редактора. Трагедия, которую никто не забудет – Не случайно День солидарности в борьбе с терроризмом отмечен в календаре третьим днём сентября. Эта...

Больше, чем цирк. Государственный цирк Удмуртии отмечает 15–летие **Один из лучших цирков России, а значит, и мира. Одна из самых посещаемых культурных площадок Ижевск...