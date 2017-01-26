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Наш земляк Артем Стерхов одержал победу на этапе Кубка России по сноуборду в Ижевске

26 января
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5 20161218 1246669632 Наш земляк Артем Стерхов одержал победу на этапе Кубка России по сноуборду в Ижевске

На очередном этапе Кубка России по сноуборду в Ижевске отличился наш земляк Артем Стерхов, занявший первое место в слаломе-гиганте.

Трассы для сноуборда существуют на спортивных комплексах «Нечкино» и «Чекерил» несколько лет. На них сразу же стали выступать спортсмены высокого класса. В том числе и участники Олимпийских игр. Возникают вопросы – сумеют ли представители Удмуртии выйти на такой уровень, и когда это случится. Ждать пришлось не так уж долго.

Артем Стерхов на «Чекериле» доказал свое мастерство. В финале наш земляк оказался сильнее Семена Петько из Челябинской области. Кроме челябинцев, призы на ижевской трассе завоевали представители Красноярского и Пермского краев.

Александр ЛЕСНИКОВ

Фото: sportur.ru

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