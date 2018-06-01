Запишите меня в комсомол
Первые комсомольские ячейки в коллективах строителей Удмуртии были созданы в начале 1930–х годов. На стройке преобладал ручной труд и живая тягловая сила – лошади.
Но патриотический дух был выше невзгод, молодёжь жила под девизом: «Запишите меня в комсомол». В грозовые сороковые годы на плечи молодёжи легли тяготы и заботы военных лет. Вот как вспоминал Пётр Иванович Селезнёв, выпускник Пензенского ФЗО, токарь–станочник в годы Великой Отечественной войны, в последние годы секретарь Ленинского райкома КПСС, заместитель генерального директора производственного объединения «Ижмаш», о помощи строителям «Ижстрой» в возведении в 1943 году Ижевского цирка: «Строительство цирка в городе комсомольцы считали своей ударной стройкой. И работали на строительстве после основной смены вечером и даже по ночам.
Нередко бывали случаи, когда вагоны с кирпичом или другими грузами для строительства приходили на станцию ночью, их надо было немедленно разгружать, чтобы не было простоя вагонов, которые так нужны были для фронта. Тогда городской комитет комсомола обращался за помощью к заводским комсомольцам, живущим в общежитиях. Они сами выходили на разгрузку и по цепочке собирали всех комсомольцев цеха, живущих в частном секторе. Иногда разгрузка продолжалась всю ночь. И ребята прямо со станции уходили на смену в цеха».
Комсомольская организация строителей города Ижевска жила одной жизнью с многотысячным отрядом комсомольцев столицы Удмуртии. И после победы над врагом трудились на стройках круглосуточно. Необходимо было строить жильё, объекты культуры и быта, реконструировать промышленные предприятия.
В 1956 году начинается строительство Дворца культуры «Октябрь» Ижевского механического завода (ныне Дом дружбы народов), расширяется ТЭЦ–1, и 2 июля 1957 года новая турбина дала ток промышленным предприятиям.
В 1957 году Саша Туманов, секретарь комсомольской организации управления отделочников, представляет молодых удмуртских строителей на VI Всемирном фестивале молодёжи и студентов в Москве. Впоследствии Александр Васильевич Туманов возглавит Спецстрой России, заслуженно получит воинское звание генерал–полковника.
В 1959 году в 12 часов дня введена в строй стотонная мартеновская печь. Молодой строитель Виктор Пасынков на высотной трубе выложил из белого кирпича знаменательную дату – «40 лет ВЛКСМ». Его бригада работала под девизом достойной встречи юбилея комсомола. В конце 2017 года эти мартеновские трубы взорвали, но память о былых героических годах взорвать невозможно.
Комсомольские ударные
Знаковым в истории нашей республики остаётся строительство завода «Ижтяжбуммаш» и Ижевского автозавода. 28 декабря 1959 года ЦК КПСС и Совет Министров СССР приняли решение «О строительстве в городе Ижевске завода по производству бумагоделательного оборудования». Планировалось, что «Ижтяжбуммаш» не только будет флагманом машиностроения, но также станет поставщиком чугунного и цветного литья, крупнейшим не только в СССР и Европе – вторым в мире.
В январе 1960 года создаётся строительная площадка СУ–13, и стройка объявляется Всесоюзной ударной комсомольской. Сюда направляются молодые строители и студенческие комсомольские отряды.
Новый виток в развитии социально–экономической и производственной базы города Ижевска и Удмуртии в целом дало решение – на базе Ижевского машиностроительного завода построить автозавод по выпуску 220 тысяч автомобилей в год. Секретарь ЦК КПСС Дмитрий Фёдорович Устинов – покровитель Ижевска ещё с военных лет – для строительства автозавода привлекает военных строителей Главспецстроя СССР.
16 января 1966 года приказом начальника Главспецстроя генерал–лейтенанта Н.И. Золотаревского на базе треста № 17 Совнархоза («Ижпромстроя») создаётся военно–строительное соединение. В декабре этого же года в Ижевск прибыли новые эшелоны с личным составом. Строительство автозавода было объявлено Всесоюзной ударной комсомольской стройкой.
В военно–строительных отрядах и строительных подразделениях работали комитеты ВЛКСМ. Прибытие молодых офицеров и выпускников вузов Москвы, Ленинграда, Минска, Воронежа, Куйбышева, Саратова, других городов Советского Союза с их неуёмной энергией, острым умом, талантом и активной жизненной позицией положительно сказалось на решении организационных вопросов, возникающих в процессе этой масштабной стройки. Всё новое, что появлялось в работе с молодёжью в стране, через ЦК ВЛКСМ внедрялось Удмуртским обкомом в работу комсомольской организации строителей. Потребовалось пять лет упорного труда, чтобы Ижевский автозавод вошёл в строй. В 1970 году была пущена линия главного сборочного конвейера.
В одном строю с героями
В ходе строительства использовались различные формы работы с молодёжью. Объявлялись трудовые вахты, соревнования комсомольско–молодёжных бригад. Достойных поощряли и морально, и материально. Лучших комсомольцев направляли на приём в ЦК ВЛКСМ в Москву, где они встречались с легендарными людьми, в том числе с космонавтами СССР.
92 комсомольско–молодёжные бригады соревновались за право получить боевое знамя артдивизиона имени Комсомола Удмуртии. Неоднократно бригады депутата Верховного Совета Удмуртской АССР Любови Пермяковой, Дмитрия Якубука, Николая Чистова, Валентины Кассихиной, Ивана Моргуна, Ивана Банникова, Виктора Паустовского, Алевтины Ложкиной, военного строителя Ж. Тагабаева выходили победителями. Одними из лучших считались комсомольские организации Исаака Розенфельда и Александра Фадеева – делегата XVI съезда ВЛКСМ.
В канун 50–летия Ленинского комсомола передовые комсомольско–молодёжные бригады Валентины Кассихиной и Дмитрия Якубука предложили соревноваться за право носить почётное звание в честь одного из Героев Советского Союза. В штат бригад включали Зою Космодемьянскую, Александра Матросова, Ивана Стрельникова – пограничника, погибшего в период конфликта с Китаем, и других героев. Им начислялась заработная плата, а их работу распределяли между собой молодые строители.
В соревновании приняли участие 33 бригады. На заработанные средства в военном городке вблизи автозавода 9 мая 1971 года была открыта Аллея Героев Советского Союза. Позже, в мае 1985 года, новое поколение комсомольцев, продолжая славные традиции, открыло Аллею Героев из восьми бюстов у Дома культуры «Строитель» на улице Коммунаров в Ижевске.
Проводилось много интересных мероприятий с комсомольцами и молодёжью подшефного Киясовского района. Военные строители за счёт собранных средств подарили своим подопечным несколько тракторов ДТ–54, помогали в уборке урожая. Слёты, спортивные состязания, смотры–конкурсы художественной самодеятельности, духовых оркестров, вокально–инструментальных ансамблей придавали неповторимый колорит молодёжной жизни.
Ударные комсомольские стройки – «Ижтяжбуммаш», Ижевский автозавод – стали школой профессионализма, способствовали становлению и росту многих выдающихся строителей Спецстроя и его подразделений 80–90–х годов – генерал–полковников Валерия Мартынова, Александра Туманова, генерал–лейтенанта Александра Курбатова, генерал–майоров Олега Догадина, Отара Кикнадзе и многих других.
Золотыми буквами в летопись комсомольских организаций военных строителей вписаны имена Ивана Чевоноокого, Михаила Чупы, Любы Грудциной, Юрия Яньшина, Любови Щуклиной, Александра Баталова, Виктора Плотникова, Юрия Межинского, Юрия Онилова, Сергея Поддубного, Сергея Артысюка.
Комсомол – это школа жизни, организация, которая растила, поднимала и воспитывала крепких руководителей, верных товарищей!
Николай УКРАИНЕЦ, полковник, Почётный строитель России, заслуженный строитель Удмуртской Республики, обладатель высших наград ЦК ВЛКСМ.
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