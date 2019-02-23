Около 300 тысяч человек ежегодно покидают место ДТП. Несколько тысяч из такого рода "беглецов" оставляют на дороге жертвы — тяжелораненых или погибших людей. Если водитель скрылся с места ДТП с тяжелыми последствиями, то он должен понести серьезное наказание, решили в Госдуме. Нижняя палата парламента одобрила в первом чтении правительственный законопроект («О внесении изменений в статьи 264 и 264—1 Уголовного кодекса Российской Федерации»), который грозит нарушителям лишением свободы вплоть до девяти лет.
Известный случай: летом прошлого года футболист сборной Федор Смолов, игравший тогда за ФК "Краснодар", врезался на своем авто в забор и скрылся с места ДТП. Был он трезвым или нет — установить оказалось невозможным. Фото: instagram.com /smolovfedor_10
Как следует из поправок, если в ДТП не было погибших, но пострадавшим нанесён тяжкий вред, то ответственность для «беглеца» будет такой же, как и для пойманного с поличным нетрезвого водителя. Это лишение свободы на срок до четырёх лет. Если же в результате аварии погиб человек, то несознательного водителя могут лишить свободы на срок от двух до семи лет. В случае гибели двух и более лиц — от четырёх до девяти лет. В настоящее время сбежавшим с места аварии водителям грозит лишение права управления транспортными средствами на срок 1—1,5 года или административный арест на срок до 15 суток.
Как подчеркнул замглавы МВД Игорь Зубов, усиление ответственности касается только тех случаев, когда в результате ДТП наступили тяжкие последствия. Для прочих инцидентов остаётся «административка». По его словам, камбин предложил внести изменения, выполняя постановление Конституционного суда. Согласно выводу судей КС, лицо, скрывшееся с места ДТП, оказывается в преимущественном положении по сравнению с тем человеком, который в аналогичном случае остался на месте и был признан пьяным за рулём. Таким образом, действия водителей, которые совершили ДТП и скрылись с места происшествия, предлагается квалифицировать так же, как если бы они управляли транспортным средством в состоянии опьянения. Замминистра уточнил, что место происшествия ежегодно оставляют порядка 300 тысяч человек. Первый зампред Комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Вячеслав Лысаков («Единая Россия») подробно объяснил коллегам, в чём заключается несправедливость. «Практика показывает, что с места аварии скрываются, как правило, лица, находящие в состоянии опьянения — алкогольного или наркотического, — заявил он. — Естественно, после того как их разыскали или они добровольно обратились в правоохранительные органы, санкции к ним будут более низкие — как к трезвым водителям». По его словам, отмечается по несколько тысяч случаев в год, когда виновные скрываются с места ДТП, где погибают люди. А ведь, возможно, их ещё можно было спасти, если бы им своевременно вызвали «скорую помощь». Водитель—беглец цинично «спасает свою шкуру», а фактически по его вине кто—то в это время погибает, прямо заявил Лысаков. Конечно, эту несправедливость нужно устранить, подчеркнул он.
Депутат Госдумы Олег Нилов («Справедливая Россия») предложил дополнительную меру — заодно конфисковывать авто сбежавшего нарушителя. Зубов в ответ сообщил, что Конституционный суд не относит транспорт к орудиям преступления в подобных ситуациях. Исключение — сознательный наезд, теракт.
Между тем депутаты фракции «Справедливая Россия» предлагают в перспективе ещё больше ужесточить наказание за оставление места ДТП с жертвами, приравняв это деяние к убийству. Как позже сообщил Нилов, будет внесена поправка о том, «чтобы лишение прав было на срок до 20 лет в разных категориях».
Татьяна Замахина
«Российская газета — Федеральный выпуск» № 28 (7786)
https://rg.ru/2019/02/07/gosduma—uzhestochaet—nakazanie—dlia—skryvshihsia—s—mesta—dtp—voditelej.html
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