Праздничные ноябрьские выходные можно интересно, вкусно и с пользой провести в Ижевске. Центром притяжения для ижевчан и гостей города обещает стать Народная ярмарка, которая пройдет с 1 по 6 ноября на Центральной площади Ижевска в павильоне у кинотеатров.
Праздничный стол
Народная ярмарка становится доброй праздничной традицией к Дню народного единства. В 2016 году она проходила в первый раз и собрала более 40 000 ижевчан. Гостеприимство Ижевска стало известно по всей стране, и в этот раз Народная ярмарка в два раза больше – 150 предприятий из многих уголков России представят широкий ассортимент продукции. К празднику участники ярмарки привезут в столицу Удмуртии свои лучшие товары, некоторые из них произведены на частных плантациях и пасеках, семейных мастерских, их не найти в обычных магазинах.
Чтобы почувствовать вкус, краски, ароматы ярмарки, на ней стоит обязательно побывать. Не будем раскрывать всех сюрпризов, которые готовят для вас организаторы и участники ярмарки, позволим себе лишь небольшой гастрономический экскурс.
Здесь можно будет отведать и купить абхазский сулугуни ручной работы с грецким орехом, кинзой, мятой, паприкой... Гости ярмарки смогут ощутить себя гражданами морской державы со всеми сопутствующими гастрономическими преимуществами. В Ижевск традиционно привезут бочковую сельдь, рыбу и икру из Якутии и Дальнего Востока, в том числе редкие сорта рыбы и морепродуктов. Покупателей ждёт большой выбор мясных деликатесов, приготовленных по фирменным рецептам. Хорошим дополнением к ним станут различные ткемали.
Настоящее богатство вкусов ждёт на ярмарке ценителей сладостей из разных стран: рахат-лукум, множество халвы, восточная пахлава, щербеты, татарский чак-чак, пермские конфеты, белевская пастила, тверской мармелад ручной работы... И взрослые, и дети впечатлятся архангельскими пряниками – козулями, израильскими лепешками.
С чувством и толком можно будет выбрать свежий мед с пасек России и крем-мед, таежные грибы и ягоды. Ценителей чая ждет большой выбор чая и травяных сборов.
Один из главных плюсов ярмарки в том, что участники с заботой подходят к выбору ассортимента, хорошо знают свой товар и могут помочь покупателям сделать наилучший выбор. И некоторые из них будут представлены в Ижевске впервые.
Стиль, тепло, уют
На праздничной ярмарке можно сделать немало полезных покупок для дома и семьи. Здесь вы легко выполните важную задачу: подготовитесь к стильной и теплой встрече зимы, основательно пополнив гардероб. Участники из российских регионов презентуют свои коллекции сезонной одежды, головных уборов. А удмуртские и самарские обувщики предложат ижевчанам не только расписные валенки ручной работы, но и очень теплые унты. Покупателей заинтересуют жакеты из кашемира и валяной шерсти, офисные платья от тверского бренда. Попутно вы сможете выбрать товары, которые украсят ваш интерьер или станут отличным подарком для близких. На ярмарке будут стенды с узбекской керамикой ручной работы, кировскими деревянными игрушками-забавами, «умными товарами» для дома, натуральной косметикой, теплыми палантинами и снудами, портмоне, перчатками, сумками из кожи и другими товарами, достойными праздничного шопинга.
Планируя первые и самые длинные выходные ноября, советуем настроить ваш навигатор на Народную ярмарку! 4 ноября с 12.00 до 17.00 приглашаем на дружеское чаепитие, народные игры и забавы!
Ждем всех в павильоне у кинотеатров на Центральной площади Ижевска!
Время работы ярмарки: 1-5 ноября (ср. – вс.) с 10.00 до 19.00, 6 ноября (пн.) с 10.00 до 16.00.
Телефон контроля качества продукции и услуг: 8912-856-10-28.
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