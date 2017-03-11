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Народный писатель Удмуртии Aр-Серги побывал в Италмасе

11 марта
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%d0%91%d0%b5%d0%b7%d1%8b%d0%bc%d1%8f%d0%bd%d0%bd%d1%8b%d0%b9 Народный писатель Удмуртии Aр-Серги побывал в Италмасе

В феврале в Италмасовской школе прошла творческая встреча с народным писателем Удмуртии Вячеславом Ар-Серги и поэтом-бардом Николаем Мерзляковым.

Вячеслав Ар-Серги читал свои стихи на удмуртском, белорусском, татарском и других языках, отвечал на вопросы собравшихся. Он подарил библиотеке книги «Звезда моя горит высоко…», «Кам вылын» («На Каме-реке»)», за которую в 2016 году получил правительственную премию в номинации «Лучшее литературно- художественное произведение».

Николай Мерзляков, глава муниципального образования «Якшурское», давний друг Вячеслава Ар-Серги, автор многих песен, вошедших в репертуар известных певцов Удмуртии Геннадия Бекманова, Анны Плотниковой и Натальи Бурановой. Он тоже передал библиотеке свою книгу для детей на удмуртском языке «Жаг-пог» и исполнил несколько песен под аккомпанемент гитары.

Учитель начальных классов Екатерина Колесникова поделилась впечатлениями о встрече:

– Вячеслав Ар-Серги знает много языков. Сам писатель объясняет, что для изучения языков есть две причины: уважение к народу и интерес к нему. По-моему, эту аксиому можно применить к самой жизни. Хочешь быть успешным - уважай других и проявляй ко всему интерес.

Фото: vk.com

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Автор статьи

Наталья ВАСНЕЦОВА Наталья ВАСНЕЦОВА Все материалы этого автора

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