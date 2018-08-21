Информацию о деятельности микрофинансовых организаций собирали представители Молодежного парламента при Государственном Совете Удмуртии. Всего в республике открыто более 200 офисов микрокредитования. Активисты выборочно проверили 4 из них, расположенных в Ижевске и никаких нарушений не выявили.
«Была поставлена задача проверить микрофинансовые организации, для того, чтобы было полное понимание их деятельности. Как они работают с клиентами, достаточно ли даётся информация. Мы проверили 4 офиса с разными названиями, которые встречаются в нашем городе системно. Специально выбрали офисы с разными владельцами, чтобы провести общий анализ их работы. В организациях, которые были проверены, работа ведется должным образом. Вся необходимая информация имеется, обращение с клиентами достаточно грамотное, люди работают оперативно. Мы специально девушку-студентку направили на получение кредита, и ей отказали», - сказал Владимир Варламов.
При этом он отметил большие проценты, которые начисляют по договору микрозайма – 1% в день.
«Это 365 процентов годовых – колоссальные проценты. Возможно, в рамках закона надо предусмотреть кредит не дольше, чем на какой-то срок, и не больше чем какая-либо условная сумма. Некие ограничения необходимо в этом плане вводить, чтобы люди потом не просаживались при возврате кредитных ресурсов», - сказал Владимир Варламов.
Он отметил, что проверки будут проводиться и в дальнейшем, также будет продолжена работа с Центробанком, который сегодня отслеживает работу микрофинансовых организаций.
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