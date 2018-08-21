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«Народный контроль» не выявил нарушений в работе микрофинансовых организаций Ижевска

20 августа
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В рамках федерального проекта «Народный контроль» партии «Единая Россия» в Ижевске проведён мониторинг работы микрофинансовых организаций. В их деятельности народные контролёры нарушений не нашли. Об этом сегодня рассказал координатор проекта, председатель постоянной комиссии Государственного Совета по агропромышленному комплексу, земельным отношениям, природопользованию и охране окружающей среды Владимир Варламов.

2018 08 17 %d0%b2%d0%b0%d1%80%d0%bb%d0%b0%d0%bc%d0%be%d0%b2 «Народный контроль» не выявил нарушений в работе микрофинансовых организаций Ижевска

Информацию о деятельности микрофинансовых организаций собирали представители Молодежного парламента при Государственном Совете Удмуртии. Всего в республике открыто более 200 офисов микрокредитования. Активисты выборочно проверили 4 из них, расположенных в Ижевске и никаких нарушений не выявили.

«Была поставлена задача проверить микрофинансовые организации, для того, чтобы было полное понимание их деятельности. Как они работают с клиентами, достаточно ли даётся информация. Мы проверили 4 офиса с разными названиями, которые встречаются в нашем городе системно. Специально выбрали офисы с разными владельцами, чтобы провести общий анализ их работы. В организациях, которые были проверены, работа ведется должным образом. Вся необходимая информация имеется, обращение с клиентами достаточно грамотное, люди работают оперативно. Мы специально девушку-студентку направили на получение кредита, и ей отказали», - сказал Владимир Варламов.

При этом он отметил большие проценты, которые начисляют по договору микрозайма – 1% в день.

«Это 365 процентов годовых – колоссальные проценты. Возможно, в рамках закона надо предусмотреть кредит не дольше, чем на какой-то срок, и не больше чем какая-либо условная сумма. Некие ограничения необходимо в этом плане вводить, чтобы люди потом не просаживались при возврате кредитных ресурсов», - сказал Владимир Варламов.

Он отметил, что проверки будут проводиться и в дальнейшем, также будет продолжена работа с Центробанком, который сегодня отслеживает работу микрофинансовых организаций.

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Автор статьи

Пресс-служба Удмуртского регионального отделения партии "Единая Россия" Все материалы этого автора

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