В субъектах ПФО в рамках Года театра проходит региональный этап окружного фестиваля «Театральное Приволжье». На конкурс представят свою постановку учащиеся Удмуртского колледжа культуры – учебный театр «Петрович».
Театр «Петрович» существует уже 4 года, и за этот период он успел показать себя на разных площадках. Коллектив является лауреатом Всероссийского фестиваля «Сочельник», прошедшего в Перми, участником Всероссийского фестиваля искусств «Дети детям» и дипломантом первой степени в фестивале «Театр и дети», проходившем в мае этого года в Ижевске.
Труппа из 20 человек представит зрителю постановку фольклорной драмы «Лодка». Это спектакль с несколько измененной фабулой. Здесь, вместо оригинальной истории про угрозу разбойников властям и помещикам, народного недовольства и протеста против угнетающих порядков, разбойник-атаман поплывет по реке Волге в поисках любимой. Организатором фестиваля выступает аппарат полномочного представителя президента России в Приволжском Федеральном округе. Региональный оргкомитет возглавляют министерство культуры Удмуртской Республики и министерство образования Удмуртской Республики.
Справка «УП»: Окружной фестиваль «Театральное Приволжье» – новый общественный проект ПФО для вовлечения молодёжи в театральную среду, как в качестве активных участников (актеров, режиссеров и других представителей театрального сообщества), так и в качестве зрителей. Фестиваль проходит в несколько этапов с марта по декабрь. Победители номинации «Лучший спектакль» получат памятные знаки и целевые гранты на постановку нового спектакля: за 1 место – 100 тыс. рублей, за 2 место – 70 тыс. рублей, за 3 место – 50 тыс. рублей.
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