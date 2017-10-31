«Народная ярмарка» стала доброй праздничной традицией к Дню народного единства. В 2016 году она проходила в первый раз и объединила более 40 000 ижевчан. В этот раз ярмарка в два раза больше – 150 предприятий из разных уголков России представят широкий ассортимент продукции. Участники праздничной ярмарки привезут в столицу Удмуртии свои лучшие товары, некоторые из них произведены на частных плантациях и пасеках, в семейных мастерских, их не найти в обычных магазинах.
Здесь можно будет отведать и купить молочную продукцию местных производителей, абхазские и белорусские сыры, мясные деликатесы, редкие сорта рыбы. Настоящее богатство вкусов ждёт ценителей сладостей из разных стран: рахат-лукум, множество халвы, восточная пахлава, щербеты, татарский чак-чак, пермские конфеты, белевская пастила, тверской мармелад ручной работы, архангельские пряники-козули.
Попутно можно подготовиться к встрече зимы, пополнив гардероб финскими куртками с климат-контролем, офисными платьями от тверского бренда, итальянской одеждой, качественной одеждой из монгольского кашемира.
В дополнение – самарские унты, удмуртские валенки, дизайнерские кожаные сумки из Санкт-Петербурга,
На ярмарке также будут стенды с узбекской керамикой ручной работы, кировскими уникальными конструкторами и игрушками-забавами, «умными товарами» для дома, натуральной косметикой, теплыми палантинами и снудами и другими товарами, достойными праздничного шопинга.
В День народного единства, 4 ноября, помимо приятных покупок, можно будет интересно провести время. С 13.00 до 17.00 для всех желающих – дружеское чаепитие, народные игры и забавы. Выставочный центр «УДМУРТИЯ» приглашает жителей и гостей города за вкусными и интересными покупками!
Павильон у кинотеатров на Центральной площади. Время работы ярмарки: 1-5 ноября (ср-вс) с 10.00 до 19.00, 6 ноября (пн) с 10.00 до 16.00.
Телефон контроля качества продукции и услуг 8-912-856-10-28 Подробности: vk.com/narod_ya, facebook.com/vcudm, instagram.com/vc_udmurtia.
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