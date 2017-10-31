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«Народная ярмарка» откроется 1 ноября на Центральной площади Ижевска

31 октября
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Народные товары можно будет увидеть и приобрести в павильоне у кинотеатров до 6 ноября

%d1%84%d0%be%d1%82%d0%be «Народная ярмарка» откроется 1 ноября на Центральной площади Ижевска

«Народная ярмарка» стала доброй праздничной традицией к Дню народного единства. В 2016 году она проходила в первый раз и объединила более 40 000 ижевчан. В этот раз ярмарка в два раза больше – 150 предприятий из разных уголков России представят широкий ассортимент продукции. Участники праздничной ярмарки привезут в столицу Удмуртии свои лучшие товары, некоторые из них произведены на частных плантациях и пасеках, в семейных мастерских, их не найти в обычных магазинах.

Здесь можно будет отведать и купить молочную продукцию местных производителей, абхазские и белорусские сыры, мясные деликатесы, редкие сорта рыбы. Настоящее богатство вкусов ждёт ценителей сладостей из разных стран: рахат-лукум, множество халвы, восточная пахлава, щербеты, татарский чак-чак, пермские конфеты, белевская пастила, тверской мармелад ручной работы, архангельские пряники-козули.

Попутно можно подготовиться к встрече зимы, пополнив гардероб финскими куртками с климат-контролем, офисными платьями от тверского бренда, итальянской одеждой, качественной одеждой из монгольского кашемира.

В дополнение – самарские унты, удмуртские валенки, дизайнерские кожаные сумки из Санкт-Петербурга,

На ярмарке также будут стенды с узбекской керамикой ручной работы, кировскими уникальными конструкторами и игрушками-забавами, «умными товарами» для дома, натуральной косметикой, теплыми палантинами и снудами и другими товарами, достойными праздничного шопинга.

В День народного единства, 4 ноября, помимо приятных покупок, можно будет интересно провести время. С 13.00 до 17.00 для всех желающих – дружеское чаепитие, народные игры и забавы. Выставочный центр «УДМУРТИЯ» приглашает жителей и гостей города за вкусными и интересными покупками!

Павильон у кинотеатров на Центральной площади. Время работы ярмарки: 1-5 ноября (ср-вс) с 10.00 до 19.00, 6 ноября (пн) с 10.00 до 16.00.

Телефон контроля качества продукции и услуг 8-912-856-10-28 Подробности: vk.com/narod_ya, facebook.com/vcudm, instagram.com/vc_udmurtia.

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