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«Народная ярмарка» и выставка-ярмарка «Сделано в Удмуртии» откроются в Ижевске

12 октября
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С 1 по 5 ноября 2018 года в рамках празднования Дня народного единства в Ижевске состоятся III Всероссийская универсальная ярмарка продукции предприятий регионов России «Народная ярмарка» и выставка-ярмарка продукции предприятий Удмуртской Республики «Сделано в Удмуртии». Экспозиции будут работать в двух павильонах на Центральной площади Ижевска.

%d1%84%d0%be%d1%82%d0%be «Народная ярмарка» и выставка-ярмарка «Сделано в Удмуртии» откроются в Ижевске

Выставка-ярмарка «Сделано в Удмуртии» представит экспозиции производителей Удмуртской Республики. К участию приглашены крупные и небольшие предприятия – производители продуктов питания и непродовольственных товаров. Жители республики смогут оценить широкий ассортимент представленных продуктов и товаров народного потребления, познакомиться с новинками, а главное - продегустировать продукцию.

Проект «Народная ярмарка» начал свою работу в Ижевске в 2016 году и с тех пор является одним из популярных ярмарочных мероприятий столицы республики. Основная концепция ярмарки – объединение представителей народов России и стран зарубежья с оригинальными товарами на одной площадке. За два года в ярмарке приняли участие 233 предприятия из 37 регионов России, а также Белоруссии и Казахстана. Посетителями ярмарки стали 96 800 человек. О своем участии в Народной ярмарке-2018 заявили производители, предприниматели, представляющие рыбные и мясные деликатесы, сыры, сладости, мед и продукты пчеловодства; верхнюю одежду, головные уборы, обувь; товары для дома и сада; оздоровительную продукцию и многое другое.

Посетителей ждет не только разнообразие товаров, но и интересная программа. В праздничные выходные – 3, 4 и 5 ноября для всех желающих будет работать территория дегустаций и мастер-классов, состоятся увлекательные мероприятия для всей семьи.

Время работы ярмарок:

1-3 ноября (чт-пт) 10.00-19.00

4 ноября (сб, день праздничных гуляний) 10.00-19.00

5 ноября (пн) 10.00-16.00

Тел. оргкомитета +7 (3412) 730-730

vk.com/narod_ya

Форум «Сделано в Удмуртии» пройдет в Ижевске с 30 октября по 2 ноября. Основными темами станут туризм, инновации, инвестиции и предпринимательство. Организаторы события – АО «Корпорация развития Удмуртской Республики» и Правительство региона. Узнать подробную программу и зарегистрироваться можно на сайте forum.madeinudmurtia.ru

Пресс-служба ВЦ "Удмуртия

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