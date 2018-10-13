Выставка-ярмарка «Сделано в Удмуртии» представит экспозиции производителей Удмуртской Республики. К участию приглашены крупные и небольшие предприятия – производители продуктов питания и непродовольственных товаров. Жители республики смогут оценить широкий ассортимент представленных продуктов и товаров народного потребления, познакомиться с новинками, а главное - продегустировать продукцию.
Проект «Народная ярмарка» начал свою работу в Ижевске в 2016 году и с тех пор является одним из популярных ярмарочных мероприятий столицы республики. Основная концепция ярмарки – объединение представителей народов России и стран зарубежья с оригинальными товарами на одной площадке. За два года в ярмарке приняли участие 233 предприятия из 37 регионов России, а также Белоруссии и Казахстана. Посетителями ярмарки стали 96 800 человек. О своем участии в Народной ярмарке-2018 заявили производители, предприниматели, представляющие рыбные и мясные деликатесы, сыры, сладости, мед и продукты пчеловодства; верхнюю одежду, головные уборы, обувь; товары для дома и сада; оздоровительную продукцию и многое другое.
Посетителей ждет не только разнообразие товаров, но и интересная программа. В праздничные выходные – 3, 4 и 5 ноября для всех желающих будет работать территория дегустаций и мастер-классов, состоятся увлекательные мероприятия для всей семьи.
Время работы ярмарок:
1-3 ноября (чт-пт) 10.00-19.00
4 ноября (сб, день праздничных гуляний) 10.00-19.00
5 ноября (пн) 10.00-16.00
Тел. оргкомитета +7 (3412) 730-730
vk.com/narod_ya
Форум «Сделано в Удмуртии» пройдет в Ижевске с 30 октября по 2 ноября. Основными темами станут туризм, инновации, инвестиции и предпринимательство. Организаторы события – АО «Корпорация развития Удмуртской Республики» и Правительство региона. Узнать подробную программу и зарегистрироваться можно на сайте forum.madeinudmurtia.ru
Пресс-служба ВЦ "Удмуртия
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