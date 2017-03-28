Лучший в России «Дорожный патруль»
Проблеме привлечения граждан к охране общественного порядка в последние годы уделяется значительное внимание. Повышение роли общественности в решении наиболее острых социальных проблем – одно из главных условий становления демократических принципов в управлении государством и повышения эффективности этого управления.
Как считает председатель постоянной комиссии по национальной политике, общественной безопасности, регламенту и организации работы Государственного Совета Энвиль Касимов, одним из наиболее эффективных законов, разработанных его комиссией, стал принятый в 2014 году закон об участии граждан в охране общественного порядка.
На сегодня в республике действуют 66 общественных формирований правоохранительной направленности, объединяющих 1320 человек по всей республике. В 2016 году «дружинники» провели 1319 рейдов, с их участием раскрыто 61 уголовное преступление и пресечено 2811 административных правонарушений. Члены народных дружин вместе с представителями правоохранительных органов обеспечивали охрану общественного порядка на 1298 массовых мероприятиях.
В том числе благодаря работе общественников количество правонарушений, совершенных в общественных местах, сократилось на 7 процентов, в том числе тяжких и особо тяжких – на 19,6 процента. Энвиль Владимирович сообщил, что по итогам 2016 года народная дружина Удмуртии «Дорожный патруль» была признана лучшей в России. По словам Касимова, народные дружинники не просто помогают правоохранителям, но и являются просветителями в правовых вопросах.
Говоря о предстоящей работе комиссии, Энвиль Касимов сообщил, что 1 марта 2017 года Верховный суд России признал недействительным положение регионального закона о запрете парковки на газонах и детских площадках. Решение суда было вызвано иском гражданки, которая не согласилась с тем, что ее наказали за стоянку на детской площадке. Она обратилась в Верховный суд республики, и ее иск удовлетворили, обосновав, что наказание за данный вид правонарушений может быть установлено только федеральным законом. В настоящее время такая федеральная норма отсутствует.
Тем не менее Энвиль Касимов отметил, что депутаты его комиссии будут продолжать работу в этом направлении совместно с депутатами Госдумы. Он также не исключил, что норма может вернуться в региональный закон в другой формулировке.
Фото: news.sputnik.ru
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