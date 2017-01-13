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Наркотики в конверте обнаружили на почте в Ижевске

10 января
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Powder Наркотики в конверте обнаружили на почте в Ижевске

Доставку наркотиков в почтовом конверте предотвратили полицейские в Удмуртии.

В одном из почтовых отделений Ижевска сотрудниками Управления по контролю за оборотом наркотиков был обнаружен и изъят конверт, уже подготовленный к отправке. Внутри оказалось вещество неизвестного происхождения, сообщает пресс-служба МВД по Удмуртской Республике.

Содержимое конверта было направлено на исследование. Экспертиза показала, что внутри находилось синтетическое наркотическое средство «ЛСД». В настоящее время по факту незаконного сбыта наркотических средств возбуждено уголовное дело.

Фото: ntv.ru

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Автор статьи

Антуганова А Все материалы этого автора

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