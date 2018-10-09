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Нарисуй «Ёлку Победы» и стань автором коллекционных открыток

9 октября
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Музей Победы и «Почта России» предлагают юным художникам поучаствовать в конкурсе новогодних открыток «Нарисуй «Ёлку Победы». Дети могут нарисовать обложки для серии коллекционных открыток на тему новогоднего праздника победного 1945 года.

660x372 Нарисуй «Ёлку Победы» и стань автором коллекционных открыток

Организаторы конкурса предлагают современному поколению представить эмоции их сверстников в 1945 году и по рассказам родственников или по сохранившимся письмам, фотографиям вспомнить о новогодней ёлке того непростого времени.

– В наших фондах хранится много писем и открыток времен Великой Отечественной войны, есть среди них и новогодние поздравительные открытки. Ведь война, это не только бои и сражения, это и жизнь в тылу. К 1945 году все уже устали от войны, успех наших солдат давал надежду на скорую победу, и люди хотели праздника, – сказал заместитель директора Музея Победы по экспозиционно-выставочной работе Эльдар Янибеков.

Рисунки должны соответствовать времени, передать атмосферу праздника, и показать какой была новогодняя ёлка 1945 года. При этом художники могут нарисовать не только свои фантазии, но и отражение реального праздника. В случае, если в основу открытки легла семейная история, конкурсант может приложить к рисунку рассказ об изображенном событии.

К участию в конкурсе приглашаются ребята в возрасте от 7 до 17 лет. Работы будут оцениваться в трех возрастных номинациях: от 7 до 10 лет, от 11 до 14 лет и от 15 до 17 лет. В каждой категории компетентное жюри выберет трех победителей. Приём работ продлится до 31 октября. Финалисты будут объявлены 18 ноября.

Рисунки могут быть выполнены в любой технике. Для того, чтобы принять участие, конкурсанту необходимо заполнить заявку по ссылке и прикрепить рисунок в формате jpg. Размер работы должен быть не менее 2000 пикселей по большей стороне (300 dpi). Один участник может отправить только один рисунок.

По итогам конкурса рисунки девяти победителей будут использованы для создания коллекционной серии новогодних открыток, которую выпустят тиражом 2000 экземпляров.

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Автор статьи

E772muxrpyq Анжела ПОЗДЕЕВА Все материалы этого автора

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