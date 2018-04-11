Сергей Викторович сразу выступил с предложением объединить ключевые общественные пространства Ижевска, за которые 18 марта ижевчане голосовали как за приоритетные при реализации федеральной программы «Развитие комфортной городской среды».
– Голосование 18 марта – это крутой показатель, – комментирует ситуацию Сергей Буторин. – Почти 150 тысяч горожан проголосовали за проект «Комфортная городская среда». Горожане выбрали приоритетные общественные места. В тройку вошли Центральная площадь, набережная Ижевского пруда и парк Кирова. Лучший результат по графе «Добавьте своё мнение» у парка Космонавтов. Оказывается, горожанам очень важно, где провести свободное время с семьёй.
По мнению Сергея Викторовича, у Ижевска огромный потенциал. Такую уникальную территорию вряд ли где– то можно найти. Центральная площадь соединяется с набережной. Гуляя по набережной, можно попасть и в Летний сад, и в парк Кирова.
– Эта территория, площадью ориентировочно 150 гектаров, и есть потенциал развития нашего городского пространства, – рассуждает он. – Мы хотим благоустроить ижевский пляж. И эта территория может стать точкой притяжения горожан и стать пилотным проектом российского масштаба. Соединение этих общественных пространств – это очень важный фактор. Во многих регионах это сделать невозможно по разным территориальным признакам. Мы создадим единую глобальную площадку для отдыха ижевчан. Это позволит работать одновременно со всеми общественными пространствами города, наполнять их мероприятиями и событиями – для того, чтобы жители могли интересно проводить своё время.
Для того чтобы ижевчане могли выбрать отдых по душе, планируется создание единого сайта или приложения со всеми проводимыми в городе мероприятиями.
– Мы будем единым оператором не только управления и развития территории, но и оператором по проведению культурно– массовых событий и мероприятий для города, – продолжает Сергей Буторин.
Сегодня, по мнению Буторина, в регионе нет системной работы, которая позволяла бы горожанам знать, где, что, на каких площадках происходит в городе.
– У нас сейчас много разных структур, – поясняет он, – но единой системной работы в городе не было. И мы сегодня хотим создать единую координационную систему работы, связанную с развитием и управлением общественными пространствами. Надо собрать в единый круг и предпринимателей, и активистов, и горожан и, конечно, представителей власти. И если мы сможем их объединить, то получим другой эффект развития, вообще другой импульс энергии.
По мнению Сергея Викторовича на первом этапе необходимо выработать концепцию наполнения этих пространств смыслами. – Если мы просто уложим брусчатку, посадим пару деревьев, но там ничего не будет происходить, – поясняет он, – ничего не получится. На этих площадках нужны либо какие– то культурно– массовые мероприятия, либо спортивные. Каждый должен понимать, что если он хочет заняться спортом, он пойдёт, предположим, в парк имени Кирова. Если у человека склонность к художественному творчеству – он может пойти на бульвар Гоголя и должен обязательно для себя там что– то найти. Сегодня Сергей Буторин с коллегами проводят исследования выбранных общественных пространств. Есть намерения привлечь для этой работы специалистов с мировым именем, которые бы качественно провели эту работу, которая даст старт формированию инвестиционного поля для создания инфраструктурных проектов.
По словам Буторина, сейчас разрабатывается правовая модель работы по управлению этими процессами, чтобы каждой площадке была придана определённая смысловая нагрузка и были закреплены крупные городские мероприятия.
– Это будет постоянная работа, – говорит он. – Пока мы готовим правовой плацдарм. Но в перспективе будем проводить постоянные сборы горожан, обсуждать ту или иную территорию, что мы хотим там сделать. Это что– то типа стратегических сессий. В ходе неформального общения будут рождаться и аккумулироваться какие– то идеи. Прежде всего, надо понимать, что включённость горожан в процесс формирования комфортной городской среды – это важный тренд и посыл в принципе. И это будет делаться посредством нескольких видов инструментов. Сегодня мы в партнёры уже берём СМИ, но мы хотим, чтобы это было не только в газетах, но и на радио и в интернет– ресурсах.
Для того чтобы быть субъектными в этом процессе, новой команде, безусловно, необходимо организационно оформиться. Акционерное общество «Летний сад имени М. Горького» предполагается преобразовать в АО «Парки Ижевска», куда будут входить ключевые пространства – Летний сад, парк Кирова, Центральная площадь, набережная, парк Космонавтов…
Кроме подготовки концепции наполнения смыслами общественных пространств, создание системы информирования горожан о том, что и где происходит, создаваемая система должна заниматься и привлечением финансовых средств.
Первый и самый главный источник финансирования – это федеральный проект «Комфортная городская среда». Нынче по нему уже получены средства на часть работ по реконструкции Центральной площади, набережной и парка Кирова.
– Часть средств на осуществление планов будет выделена в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды», однако планируется привлекать и инвесторов, – говорит Сергей Буторин. – Мы будем работать и с партнёрами, по системе краудфа́ндинга, по привлечению денежных средств на те или иные ключевые мероприятия.
По словам Сергея Буторина, возможно, начнётся продление набережной. В планах запуск пляжа на более качественном уровне. За ближайшие пять лет предполагается по программе «Комфортная городская среда» получить ещё 10 благоустроенных территорий в разных частях города.
– Сейчас я уже понял, что инвесторы готовы работать, – отмечает Сергей Викторович, – потому что развитый город – это много плюсов для предпринимательского сообщества, для их бизнесов. Если люди отсюда уезжают в другие города, то бизнес начинает страдать. Я думаю, что этот проект через год или два может перейти в республиканский. Не важно, что акционерное общество городское. Я себя ощущаю руководителем именно проекта, то есть мы берём более широкое направление работы.
– Центральная площадь соединяется с набережной. Гуляя по набережной, можно попасть и в Летний сад, и в парк Кирова. Соединение этих общественных пространств – это очень важный фактор. Мы создадим единую глобальную площадку для отдыха ижевчан. Это позволит работать одновременно со всеми общественными пространствами.
Сергей Буторин, эксперт сообщества «Живые Города» по социальному проектированию, развитию городских сообществ
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