Градус историй повышается
Начать цикл поездок важно было с заповедного уголка, где реальная, непричёсанная под школьную программу краеведения история Удмуртии вставала бы в полный рост. Где были бы живы древние верования, где в священных рощах совершали бы мистические обряды, где коренное население знало бы легенды своей земли, где национальные алкогольные напитки закусывали бы перепечами прямо из дровяной печи, а не разогревали бы столовскую выпечку в микроволновках. И такое место быстро нашлось. В Киясовском районе живёт и работает краевед Елена Белослудцева, которая не только согласилась открыть все заповедные секреты родной земли, но и приправила свой захватывающий рассказ трёхлитровой банкой домашней кумышки, настоянной на черёмуховом цвете, – душистой и мягкой, но при этом крепкой и коварной.
Погружение в историю и мифологию края оказалось похоже на дегустацию кумышки: от увлекательных и познавательных сюжетов – светлых, почти сентиментальных легенд о юных влюблённых и об исцеляющих источниках рассказ краеведа завёл в пугающие дебри местного язычества, где из лесной чащи смотрят пустыми глазницами черепа жертвенных животных, а духи предков ждут своих подарков. Но – обо всём по порядку.
Удмуртские источники силы
Путь от Ижевска до Киясово занимает чуть более часа. После поворота с Сарапульского тракта автомобиль лихо катит по местной дороге, лишь на паре коротких участков вынужденно снижая скорость. В Киясово путников ждёт Елена Белослудцева. Узнав о предмете интереса, мигом ориентируется и приглашает в свою родовую деревню Карамас–Пельгу, где живёт до сих пор.
По словам Елены Белослудцевой, первое письменное упоминание о деревеньке на три двора Курмас–Пелга (ныне Карамас–Пельга) встречается в переписи 1710 года. Тогда, в XVIII веке, началось всё очень по–удмуртски – с родников. Одним из древнейших родников Удмуртии, описанных очевидцами, является источник святых Флора и Лавра, что несёт свои прохладные воды миру в нескольких километрах от Киясово.
По легенде, слепой старец испил воды из этого родника и прозрел. С тех пор святой ключ почитается православными. В день святых Флора и Лавра, 31 августа, здесь проходит служба, на которую приезжает много паломников из соседних регионов. Возле родника обустроены небольшая часовня и купель, окружённые полянами краснокнижных купальниц–италмасов. Желающие могут окунуться в ледяную родниковую воду с головой – глубина купели это позволяет.
Традиционно к источнику идут люди, которые хотят избавиться от проблем с глазами и от других заболеваний. Елена Белослудцева рассказала, что были проведены лабораторные исследования воды из источника Флора и Лавра, и выяснилось, что она и вправду имеет несколько необычный состав:
– Здесь вся таблица Менделеева, но больше серебра. Люди берут бочками, чтобы, у кого больные суставы, – лечить их.
Кризис кумышки
При этом важнейшим для истории Карамас–Пельги родником считается не лечебная христианская святыня, а источник, имеющий собственное имя – Сарали. Именно возле него и была основана деревня. Эта вода не имеет никакой чудесной силы, но отличается необычно сладким вкусом.
Как пояснила Елена Белослудцева, качество самогона из Карамас–Пельги тоже во многом зависит от родника Сарали. По крайней мере, именно эту воду наш краевед берёт на ту кумышку по фирменному рецепту, которую сама и гонит. На закуску она подала горячие табани с зыретом. Вместо тостов рассказала, что рецептов кумышки существует бесконечное количество – в одних родах её настаивают на травах, в других – на ягодах, в третьих на хрене, на меду… При этом очагом кумышковарения всегда оставались южные районы Удмуртии, а жители северных предпочитали варить варщ – удмуртский аналог пива, некрепкого питательного напитка.
К сожалению, сегодня Елена Белослудцева остаётся едва ли не единственной жительницей деревни, кто продолжает готовить этот «сакральный нектар», настоянный на белоснежных цветах черёмухи. И это уже не первый «кризис» в судьбе кумышки. Впервые, по информации Белослудцевой, культура производства кумышки оказалась под угрозой, когда в 1893 году в России ввели государственную монополию на производство и продажу спиртных напитков. Поволжские и Уральские губернии (Пермская, Уфимская, Оренбургская) оказались в числе тех, где новый закон вступал в действие в первый черёд. Очередь была за Вятской губернией и всей территорией нынешней Удмуртии. Тогда, по легенде, удмурты собрали два мешка золота и отправились к Александру III, чтобы договориться о сохранении своей традиции. Договорились. Итогом стал указ, согласно которому удмуртам, единственным на всю империю, разрешили гнать самогон (а кумышка, строго говоря, он и есть).
В наши дни – новая напасть. Алкоголь стал слишком доступен, и удмурты просто стали лениться варить традиционный самогон. Чтобы многовековая культура не исчезла, участники проекта «18+» решили организовать фонд в поддержку культуры самогоноварения, который выделял бы гранты на развитие производства. В планах – и составление особой карты Удмуртии, где будут отмечены живые очаги кумышковарения и зафиксировано рецептурное своеобразие каждого из них.
P.S. Во второй части репортажа из Карамас–Пельги «градус» историй повысится. Вас ждёт легенда о юных «Ромео и Джульетте», боровшихся за свою любовь на этой земле, свидетельства гнева духов, наказывающих за осквернение священного места, а также посвящение в детали уходящего в глубину веков завораживающего и пугающего обряда «третьей свадьбы», на котором удмурты общались с умершими предками и приносили им в жертву животных.
Продолжение следует.
Рецепт кумышки на черёмуховом цвету от Елены Белослудцевой.
Собрать в герметично закрывающуюся ёмкость яблоки, которые не пойдут в пищу. Дать им перебродить без добавления сахара и дрожжей, после чего отфильтровать полученную жидкость и перегнать. После этого в кумышку добавить цветы черемухи и настаивать около двух недель. Готово. Сябась!
Фото Дмитрий Афонин
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