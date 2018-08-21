Лидер фракции «Единой России» в Госдуме, вице-спикер Сергей Неверов убеждён, что итогом намеченных на 21 августа в Государственной Думе парламентско-общественных слушаний должны стать решения, которые позволят выстроить устойчивую и эффективную пенсионную систему.
По его словам, есть ряд моментов, на которые будет обращено особое внимание. «В первую очередь, мы будем говорить о необходимости создания устойчивой и эффективной пенсионной системы, обеспечивающей рост материального благосостояния пенсионеров, о необходимости повышения пенсий и о защите прав граждан предпенсионного возраста, это ключевой момент», - рассказал Неверов.
Как отметил руководитель фракции «Единой России», тема пенсионного обеспечения касается каждого гражданина страны. «При этом мы понимаем, что пенсионная система уже сегодня несбалансирована и этот процесс будет только усиливаться, если не предпринять необходимых мер. А она должна выполнять задачи индексации пенсий выше уровня инфляции, снижения уровня бедности в России».
Неверов рассказал, что все предложения, которые поступят в ходе слушаний, должны быть тщательно проработаны, а эффект от их возможной реализации - максимально точно просчитан. «И именно поэтому формат парламентско-общественных слушаний призван систематизировать, конкретизировать и проработать предложения, которые сегодня обсуждаются, просчитать эффект, который они дадут в перспективе», - пояснил лидер фракции «Единой России» в Госдуме.
По словам Неверова, это позволяет выстроить диалог с представителями гражданского общества, услышать экспертов и тщательно проработать все предложения. Он добавил, что необходимо развивать и поддерживать инициативу граждан, которые формируют добровольные пенсионные накопления, навести порядок в работе негосударственных пенсионных фондов.
Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что в ближайшие годы должна быть решена задача поднять уровень пенсий. «Размер сегодняшних пенсий не устраивает никого, - подчеркнул он. - Наша задача выйти в ближайшие годы на уровень 20-25 тысяч рублей».
Напомним, законопроект предполагает поэтапное повышение возраста, по достижении которого будет назначаться страховая пенсия по старости, в том числе досрочно. Общий пенсионный возраст предлагается закрепить на уровне 65 лет и 63 года для мужчин и женщин соответственно. При этом предусматривается переходный период с 2019 по 2034 годы с ежегодным увеличением пенсионного возраста на один год.
Фото ridus.ru
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