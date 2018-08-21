Главная » Общество » Нам нужна пенсионная система, которая обеспечит рост материального благосостояния пенсионеров

Нам нужна пенсионная система, которая обеспечит рост материального благосостояния пенсионеров

20 августа
0

Сегодня, 20 августа, проходит совместное заседание генерального совета руководителей фракций «Единой России» м генерального совета партии. На заседании рассматриваются предложения регионов по совершенствованию пенсионной системы (предложения были направлены в том числе от Удмуртской Республики). По итогам обсуждения «Единая Россия» представит рекомендации к парламентским слушаниям, которые состоятся в Госдуме завтра.

In article ca4863fb56 Нам нужна пенсионная система, которая обеспечит рост материального благосостояния пенсионеров

Лидер фракции «Единой России» в Госдуме, вице-спикер Сергей Неверов убеждён, что итогом намеченных на 21 августа в Государственной Думе парламентско-общественных слушаний должны стать решения, которые позволят выстроить устойчивую и эффективную пенсионную систему.

По его словам, есть ряд моментов, на которые будет обращено особое внимание. «В первую очередь, мы будем говорить о необходимости создания устойчивой и эффективной пенсионной системы, обеспечивающей рост материального благосостояния пенсионеров, о необходимости повышения пенсий и о защите прав граждан предпенсионного возраста, это ключевой момент», - рассказал Неверов.

Как отметил руководитель фракции «Единой России», тема пенсионного обеспечения касается каждого гражданина страны. «При этом мы понимаем, что пенсионная система уже сегодня несбалансирована и этот процесс будет только усиливаться, если не предпринять необходимых мер. А она должна выполнять задачи индексации пенсий выше уровня инфляции, снижения уровня бедности в России».

Неверов рассказал, что все предложения, которые поступят в ходе слушаний, должны быть тщательно проработаны, а эффект от их возможной реализации - максимально точно просчитан. «И именно поэтому формат парламентско-общественных слушаний призван систематизировать, конкретизировать и проработать предложения, которые сегодня обсуждаются, просчитать эффект, который они дадут в перспективе», - пояснил лидер фракции «Единой России» в Госдуме.

По словам Неверова, это позволяет выстроить диалог с представителями гражданского общества, услышать экспертов и тщательно проработать все предложения. Он добавил, что необходимо развивать и поддерживать инициативу граждан, которые формируют добровольные пенсионные накопления, навести порядок в работе негосударственных пенсионных фондов.

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что в ближайшие годы должна быть решена задача поднять уровень пенсий. «Размер сегодняшних пенсий не устраивает никого, - подчеркнул он. - Наша задача выйти в ближайшие годы на уровень 20-25 тысяч рублей».

Напомним, законопроект предполагает поэтапное повышение возраста, по достижении которого будет назначаться страховая пенсия по старости, в том числе досрочно. Общий пенсионный возраст предлагается закрепить на уровне 65 лет и 63 года для мужчин и женщин соответственно. При этом предусматривается переходный период с 2019 по 2034 годы с ежегодным увеличением пенсионного возраста на один год.

Фото ridus.ru

Комментарии

нет комментарев

Написать комментарий

Можно войти через аккаунт Удмуртской правды или соц. сети

Войти через Facebook Войти через Vkontakte Войти через Twitter Войти через Google Войти через Yandex

Если вы не зарегистрированы на нашем сайте и у вас нет профиля в соц. сетях, зарегистрируйтесь , это займёт пару секунд, после чего вы сможете оставить комментарий.

Автор статьи

Римма ИВАНОВА Все материалы этого автора

Читать также

Ярослав Семенов провёл рабочую встречу с командующим Приволжским округом войск Росгвардии Александром Порядиным
21 августа
**Сегодня, 21 августа, Председатель Правительства Удмуртской Республики Ярослав Семенов провёл рабочу...
В Удмуртской Республике возобновила работу государственная программа содействия добровольному переселению соотечественников, проживающих за рубежом
21 августа
**В Удмуртской Республике возобновила работу государственная программа содействия добровольному п...
Турчак озвучил предложения от Партии по совершенствованию пенсионной системы
21 августа
**Секретарь Генерального совета Партии, вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак озвучил ряд предло...
Турчак предложил отменить пенсионные преференции для депутатов Госдумы и сенаторов
21 августа
**Секретарь Генерального совета партии «Единая Россия» Андрей Турчак предложил отменить все пенсионны...

Вопросы и ответы Rss

вопрос 21 июня 2016
О строительстве Республиканского реабилитационного центра для детей и подростков
ответ
вопрос 24 мая 2016
В размере 60 процентов от заработка
ответ
вопрос 24 мая 2016
Хочу узнать, откуда я родом и кто мой отец
ответ
вопрос 27 апреля 2016
ответ
Задать вопрос

Час письма Rss

Любовь Ионова, Борис Решетников, Анна Кузнецова, Любовь Репина, Вероника Санникова, Мария Шелемова, пос. Кизнер
«Наша работа - о людях забота»
Юрий ПОЛУПУДНОВ, г. Самара
Заехал к другу в Акилово
Светлана РОДИОНОВА, г. Сарапул
Не называйте «детьми войны»
Тимиргузяль Гафурова
Праздничный маршрут
Написать письмо