Мы ждали наступления нового века и нового тысячелетия с искренней и доброй надеждой, что само время внесет в жизнь множество светлых и радостных событий: «не будут самолеты разбиваться, тонуть в морской пучине корабли, домой вернутся сыновья живыми, без тягостных отметин и рубцов, и счастье под знаменами своими нас вместе соберет в конце концов». Так могло и должно было быть! Но в новое столетие мрачной тенью вползло чудовищное явление по имени терроризм, готовое убивать, уничтожать и разрушать все, что мешает ему насаждать свои звериные законы.
Именно наша страна ведет бескомпромиссную борьбу с терроризмом. Вооруженные силы России защищают в Сирии будущее нашего Отечества и всех людей на земле. Дань уважения и благодарности защитникам Родины выражается не только в наградах, но и в традиционном стремлении поддержать их в преодолении трудностей. С этим желанием летели в Хмеймим и артисты прославленного Академического Краснознаменного ансамбля имени Александрова, и коллеги журналисты ведущих телевизионных каналов России.
Авиакатастрофа ТУ-154 над Черным морем унесла жизни 92 человек. Больно и горько сознавать, что эта трагедия пополнила список жертв войны с террором. Ведь каждый участник делегации своим прибытием в Сирию умножал силу тех, кто борется со злом. Журналисты - силой правды о происходящих событиях. Коллектив ансамбля – силой искусства.
В годы Великой Отечественной войны Сталин приравнивал выступления балета Большого театра к трем дивизиям. В ходе гастролей ансамбля имени Александрова в Канаде газета «Торонто Дейли Стар» писала, что хор Красной армии стоит пяти дивизий, потому что он завоевывает сердца, что петь вместе с ним – это счастье.
Мы знаем из новостей, что в числе погибших в авиакатастрофе артист хора, выпускник Ижевской детской школы искусств № 2 Радик Закиров. В скорбном списке потерь представители многих городов и сел России.
Для бывшего журналиста «Удмуртской правды» Дениса Модзелевского крушение над Черным морем стало личной трагедией. Многие годы он поклоняется могучему таланту этого коллектива, собирает записи произведений в исполнении хора и делится ими с другими.
Траур по погибшим не заканчивается одним днем. Выражать соболезнование, значит, нести в своем сердце часть общей боли, которую невозможно выразить словами.
Редакция газеты "Удмуртская правда"
Фото: inkazan.ru
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