16 февраля в Ижевске состоялась расширенная коллегия Управления Федеральной налоговой службы России по Удмуртской Республике, где руководитель ведомства Юрий Горюнов подвел итоги работы налоговых органов за 2016 год. В мероприятии принял участие и Глава Удмуртии Александр Соловьев. Он поблагодарил налоговиков за добросовестный труд и вклад в социально-экономического развитие региона.
«Если в консолидированный бюджет нашей республики в 2015 году поступило 34 процента собранных в нашем регионе налоговых и иных доходов, то в 2016 году эта цифра составила уже 39 процентов. Это результат нашей с вами общей работы, - отметил Александр Соловьев. - Мы не раз ставили на самом высоком федеральном уровне вопрос о более справедливом распределении собираемых в Удмуртии налогов и продолжим решать эту задачу».
«Надеемся, что ваше Управление ещё «прибавит» в работе с налогоплательщиками по платежам, которые зачисляются в бюджет Удмуртской Республики», - цитирует руководителя региона пресс-служба Главы и Правительства Удмуртии.
Стоит отметить, в консолидированный бюджет РФ с территории нашего региона поступило 140,4 млрд рублей налоговых и иных доходов, что на 2,8 млрд рублей или на 2 процента больше, чем в 2015 году. В доходную часть федерального бюджета перечислено 85,7 млрд рублей или 61 процент общего объёма налоговых поступлений.
В консолидированный бюджет Удмуртской Республики поступило 54,6 млрд рублей, при этом темп роста поступлений зафиксирован на уровне 115,5 процента (по ПФО темп поступлений – 113,4 процента).
Основной доходообразующей отраслью в Удмуртии, как и в прошлом году, стала нефтедобывающая промышленность. В общем объёме налоговых поступлений её доля составила 54 процента. Второе место отраслевого рейтинга заняли предприятия обрабатывающей промышленности (20 процентов от общего итога), при этом предприятия данной отрасли обеспечили максимальный прирост налоговых поступлений (более 3 млрд рублей).
Замыкают тройку лидеров – организации торговли (5,7 процента от общего объёма поступлений), уровень их поступлений превысил 8 млрд. рублей (8 171 млн руб.). По итогам контрольной работы налоговых органов в 2016 году в бюджетную систему поступило 1,6 млрд рублей, это 51,6 процента от общей суммы доначислений по решениям, вступившим в силу в 2016 году. В ходе камерального контроля в бюджет было доначислено более 450 млн рублей налога на добавленную стоимость.
В 2016 году была продолжена работа по расширению спектра услуг для налогоплательщиков и созданию комфортных условий для исполнения ими налоговых обязательств.
В настоящее время на сайте ФНС России запущено и работает 47 электронных сервисов, которые позволяют налогоплательщикам в любой точке страны получить один и тот же набор услуг, а также увидеть и отправить необходимую информацию в электронном виде. На территории Удмуртии к сервису «Личный кабинет для физических лиц» подключилось более 160 тысяч граждан Удмуртии, из них 59 тысяч наших сограждан подключились к нему в течение последних 2-х лет. По итогу отчётного года налогоплательщики оценили качество работы налоговых органов Удмуртской Республики на 99 процентов.
Фото: udmurt.ru
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