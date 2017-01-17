В Воткинске от переохлаждения скончалась 15-летняя школьница, ученица девятого класса. Тело девушки нашли в лесном массиве на окраине города, сообщает пресс-служба Следственного управления СК России по Удмуртской Республике.
По факту гибели 15-летней девочки Воткинским межрайонным следственным отделом проводится проверка.
Стоит отметить, инцидент произошел еще до Нового года. 29 декабря вечером в правоохранительные органы обратились родители школьницы с заявлением об ее безвестном исчезновении. В результате проведенных сотрудниками полиции мероприятий тело девушки было обнаружено в лесном массиве на окраине города на следующий день утром.
Как стало известно следователям, накануне случившегося школьница пришла со своим одноклассником в лес, где в беседке употребляла коньяк, который по ее просьбе приобрел в торговой точке незнакомый мужчина. Через некоторое время молодой человек ушел, оставив девушку одну, где она скончалась.
По предварительным данным, причиной смерти явилось переохлаждение. Какие-либо телесные повреждения на теле погибшей отсутствовали.
В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Ход проверки взят на контроль руководителем следственного управления.
Фото: euroradio.fm
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