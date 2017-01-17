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Накануне Нового года в лесном массиве Воткинска уснула и насмерть замерзла 15-летняя школьница

16 января
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124788 Накануне Нового года в лесном массиве Воткинска уснула и насмерть замерзла 15-летняя школьница

В Воткинске от переохлаждения скончалась 15-летняя школьница, ученица девятого класса. Тело девушки нашли в лесном массиве на окраине города, сообщает пресс-служба Следственного управления СК России по Удмуртской Республике.

По факту гибели 15-летней девочки Воткинским межрайонным следственным отделом проводится проверка.

Стоит отметить, инцидент произошел еще до Нового года. 29 декабря вечером в правоохранительные органы обратились родители школьницы с заявлением об ее безвестном исчезновении. В результате проведенных сотрудниками полиции мероприятий тело девушки было обнаружено в лесном массиве на окраине города на следующий день утром.

Как стало известно следователям, накануне случившегося школьница пришла со своим одноклассником в лес, где в беседке употребляла коньяк, который по ее просьбе приобрел в торговой точке незнакомый мужчина. Через некоторое время молодой человек ушел, оставив девушку одну, где она скончалась.

По предварительным данным, причиной смерти явилось переохлаждение. Какие-либо телесные повреждения на теле погибшей отсутствовали.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Ход проверки взят на контроль руководителем следственного управления.

Фото: euroradio.fm

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Автор статьи

Анна АНТУГАНОВА Все материалы этого автора

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