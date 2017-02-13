Указом Главы Удмуртской Республики №185 от 23 сентября 2016 года «За большой вклад в социально-экономическое развитие Удмуртской Республики» Генеральному директору АО «Ижевский мотозавод «Аксион-холдинг» Геннадию Ивановичу Кудрявцеву присвоено звание «Почётный гражданин Удмуртской Республики». 9 февраля 2017 года на внеочередной сессии Государственного Совета Удмуртской Республики Глава Удмуртии А.В. Соловьёв вручил Геннадию Ивановичу знак, наградную ленту, диплом и удостоверение Почётного гражданина Удмуртской Республики. Он поблагодарил Геннадия Ивановича за плодотворную работу на благо Удмуртии.
Председатель Государственного Совета Удмуртской Республики В.П. Невоструев отметил, что Геннадий Иванович внёс значительный вклад развитие законодательства в качестве депутата республиканского парламента двух созывов, более 50 лет работает в оборонной отрасли приборостроения, 20 лет успешно возглавляет АО «Ижевский мотозавод «Аксион-холдинг». Он выразил благодарность и пожелал дальнейшей плодотворной профессиональной и общественной деятельности на благо Удмуртской Республики.
Геннадий Иванович выступил с ответным словом: «Большое спасибо руководству республики за высокую оценку моего труда. Это заслуга всего коллектива «Аксиона». Огромное спасибо мотозаводцам за труд. Обещаю и впредь верно служить интересам предприятия, Удмуртской Республики и России».
Комментарии
Написать комментарий
Можно войти через аккаунт Удмуртской правды или соц. сети
Если вы не зарегистрированы на нашем сайте и у вас нет профиля в соц. сетях, зарегистрируйтесь , это займёт пару секунд, после чего вы сможете оставить комментарий.