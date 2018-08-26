На волоске от мирового рекорда. На манеже Государственного цирка Удмуртии исполнен уникальный трюк **В Государственном цирке Удмуртии представлена заявка на мировой рекорд: артистка программы «Слоны и...

Место пребывания и принимающая сторона **Разъяснения об изменениях, внесённых в Федеральный закон «О миграционном учёте иностранных граждан»...

Свадьбы земные и потусторонние. В деревне, возникшей благодаря истории любви, до сих пор справляют «третью свадьбу» – для мертвецов **Мы продолжаем проект, в котором знакомимся с такой Удмуртией, какой её не покажут в официальных этн...