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Надёжному инвестору и сети в руки. Капитальные вложения в жилищно–коммунальное хозяйство растут

26 августа
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Рекордные два миллиарда рублей будут инвестированы в этом году в жилищно–коммунальное хозяйство Удмуртии. Небывалая динамика вложений связана, в первую очередь, с увеличением числа заключённых договоров концессии. Сегодня с помощью инструментов государственно–частного партнёрства в республике реализуется 44 проекта. Об этом журналистам рассказал министр строительства, ЖКХ и энергетики УР Иван Ястреб в ходе инвестиционной поездки в Сарапул.

Img 8299 Надёжному инвестору и сети в руки. Капитальные вложения в жилищно–коммунальное хозяйство растут

Котельная по ул. Горького, 106а обеспечивает теплом и горячей водой целый жилой микрорайон города – 16 многоэтажек, две школы, городскую библиотеку, детскую больницу, психоневрологический диспансер, станцию скорой помощи и стадион. Она была введена в эксплуатацию более 20 лет назад и давно нуждалась в модернизации: все четыре водогрейных котла уже выработали назначенный заводом–изготовителем ресурс. В этом году ООО «Сарапултеплоэнерго» начало менять здесь старые котлы на новые. Работы ведутся в рамках заключённого с администрацией города концессионного соглашения.

– В соответствии с инвестпрограммой 2018 года мы выполняем первый этап реконструкции котельной: взамен водогрейного котла № 1 КСВ–2,9 Г монтируем два современных котла КВа–0,8ГМ с горелочными устройствами. Стоимость работ составляет 2,6 млн. рублей. На данный момент новые котлы уже установлены, также смонтированы трубопроводы теплоснабжения. Осталось выполнить работы по монтажу газопроводов, газоходов и системы автоматизации новых котлов, – рассказывает главный инженер ООО «Сарапултеплоэнерго» Дмитрий Рыбин.

Ещё один из пунктов инвестиционной программы этого года – строительство технологической перемычки между котельными по ул. Горького, 106а и 1а, и ул. Дачной, 28а.

– Сейчас только четыре котельные: по ул. Гагарина, 15а, Азина, 17в, Раскольникова, 136а и Раскольникова, 146д, соединены технологическими перемычками, – поясняет исполнительный директор ООО «Сарапултеплоэнерго» Сироджиддин Саидов. – Это позволило вывести в резерв котельную по ул. Раскольникова, 136а, а при необходимости, при возникновении технологических отказов на котельных, переключать нагрузки с одной котельной на другую. То есть наличие таких перемычек позволяет нам обеспечивать беспрерывное теплоснабжение в микрорайонах и значительно снижать недоотпуск тепла при авариях.

Общая стоимость строительства новой теплотрассы 8,7 млн. рублей. Работы будут выполняться в три этапа. – В этом году мы выполняем первый этап – объём инвестиций 3,7 млн. рублей. Тепловая сеть диаметром 219 мм прокладывается частично в бесканальном, частично – в железобетонном непроходном канале. Сейчас работы выполнены уже на 80 процентов. После того как перемычка будет введена в строй, надёжность теплоснабжения в этом районе повысится. Кроме того, в рамках концессионного соглашения мы будем ежегодно менять в городе около четырёх километров теплотрасс, – обещает Сироджиддин Саидов.

Инвестиционная программа ООО «Сарапултеплоэнерго» рассчитана на 25 лет. В ходе её реализации в реконструкцию теплосетевого хозяйства будет вложено около 150 млн. рублей, в итоге город получит полностью обновлённые сети. При этом заключённое соглашение не предполагает повышения тарифов на тепло и горячую воду для населения.

– Раньше «Сарапултеплоэнерго» обслуживало сети в рамках договора аренды, то есть это надёжный и проверенный партнёр, с которым мы давно работаем, – говорит глава Сарапула Александр Ессен. – Повышения тарифов в связи с тем, что была принята инвестиционная программа, не предусмотрено. Рост тарифов для населения в этом году составил 3,6 процента, то есть в рамках предусмотренного правительством страны повышения. Средства на обновление сетей концессионер будет изыскивать из экономии, которая получится от реализации программы.

Так, установка нового оборудования в котельной на ул. Горького позволит предприятию сэкономить примерно 700 тыс. рублей в год.

К ноябрю администрация планируют подписать ещё одно концессионное соглашение с «Губахинской энергетической компанией». Новому концессионеру передадут квартальные сети, которые сегодня обслуживает ООО «Удмуртские коммунальные системы».

– Договор концессии позволяет привлекать инвестиции в обновление городского хозяйства, сокращать расходы бюджета на содержание инфраструктуры, при этом понимать, как город будет развиваться в длительной перспективе, – подчеркнул Александр Ессен.

От первого лица

Иван Ястреб, министр строительства, ЖКХ и энергетики УР:

– На сегодня в республике реализуются 44 концессионных соглашения в сфере теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения. Общая сумма инвестиций в отрасль за период действия концессионных соглашений составит 5,4 млрд. рублей. Если говорить про инвестиционную составляющую, учтённую в тарифах для предприятий регулируемых сфер деятельности на 2018 год, она составляет около 2 млрд. рублей. Кроме того, в текущем году на подготовку к отопительному периоду из республиканского бюджета выделено 100 млн. рублей. Это достойная сумма, которая позволяет нам гарантировать, что к отопительному периоду Удмуртия будет готова на 100 процентов.

Между тем

По данным Минстроя УР, по состоянию на 10 августа общая готовность регионального жилищно–коммунального комплекса к отопительному периоду составила 76,1%. Полностью готовы к приёму теплоносителя 80,5% жилых домов, 72,9 % детских садов, 66,1 % больниц, 81,6% школ и 72,6% объектов соцкультбыта.

По республике на теплоисточниках запасено основного и резервного видов топлива: угля 98,2% от необходимого количества, жидкого топлива – 81,1%. В лидерах по подготовке к зиме Сарапул (84,8 процента), Воткинский (84,3), Дебёсский (93,4) и Сюмсинский (90,5) районы.

Высокий процент готовности в городах Воткинске (76,8%) и Глазове (78,3%), Граховском (79,4%), Кизнерском (81,4%), Сарапульском (80%), Юкаменском (78,6%) районах.

Существенно ниже среднереспубликанского показателя готовность объектов ЖКХ к отопительному периоду в Каракулинском (66,4%), Якшур–Бодьинском (68,2%), Ярском (63%) районах.

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Автор статьи

021 Надежда БОНДАРЕНКО Все материалы этого автора

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