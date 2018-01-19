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Надёжнее не бывает. В Нацбанке Удмуртии просят жителей республики не беспокоиться о подлинности новых банкнот

18 января
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12 октября 2017 года Банк России ввёл в обращение банкноты номиналом 200 и 2000 рублей. Первыми их получили Севастополь и Владивосток - города, исторические и архитектурные памятники которых изображены на банкнотах, а также Москва, Хабаровск и Симферополь.

С декабря прошлого года новые купюры появились и в Удмуртии. Жители республики постепенно привыкают к ним: получают зарплаты, стипендии и пенсии, делают покупки. Но не у всех процесс «привыкания» проходит гладко. Некоторые, особенно пожилые, к новым, заметно отличающимся от прежних, деньгам относятся с опаской. Вдруг подделка?

%d0%bd%d0%be%d0%b2%d1%8b%d0%b5 %d0%ba%d1%83%d0%bf%d1%8e%d1%80%d1%8b Надёжнее не бывает. В Нацбанке Удмуртии просят жителей республики не беспокоиться о подлинности новых банкнот

Красиво, удобно и надёжно

Представители Отделения - Национального банка по Удмуртской Республике Волго-Вятского Главного управления Центрального банка Российской Федерации успокаивают - поводов для беспокойства нет. Банкноты номиналом 200 и 2000 рублей - такие же деньги, отличаются лишь дизайном. Банк России ввёл их в обращение для удобства расчётов наличными деньгами. А ещё специалисты регионального Отделения уверяют, что степень защиты этих купюр предельно высока.

Заместитель руководителя Нацбанка по Удмуртской Республике Артур Туляков говорит, что подобные номиналы широко используются в мировой практике. Расчёты с их помощью проходят быстрее и проще:

– Например, раньше, чтобы заплатить за товар 4900 рублей, требовалось девять банкнот. А с новыми номиналами понадобится всего пять.

Новые купюры имеют два особенных признака защиты. Во-первых, это стилизованное изображение солнца на 2000-й банкноте. Если покачивать купюру, то внутри солнца можно увидеть перемещающееся блестящее кольцо. Во-вторых, на так называемой ныряющей нити при осмотре банкнот под острым углом просматривается графический символ рубля.

Деньги для всех

Не забыли разработчики новых банкнот и о людях с ослабленным зрением, поэтому цифровое обозначение номинала на лицевой и оборотной сторонах купюр выполнено более крупным шрифтом. А штрихи по краям банкнот и цифры номинала имеют повышенный рельеф.

Ещё на новых банкнотах появились QR-коды.

– Они содержат ссылку на страницу сайта Банка России www.cbr.ruс подробной информацией о художественном оформлении и защитных признаках банкноты, - объясняет Артур Туляков.

Не меньше трёх

Конечно, мало знать, что новые банкноты имеют повышенные признаки защиты. Нужно уметь самим их определять. Олег Кузнецов, ведущий эксперт по исследованию денежных знаков Нацбанка Удмуртии, говорит, что для надёжного определения подлинности необходимо проверить хотя бы три защитных признака. Олег Васильевич рассказал корреспонденту «Удмуртской правды» об этих признаках и способах их проверки.

– Весь комплекс защитных признаков делится на публичные, которые предназначены для населения и не требуют применения приборов, и на машиночитаемые, - уточнил эксперт. - Публичные определяются при наклоне, на ощупь или на просвет.

Как определить подлинность купюры при наклоне?

Во-первых, при повороте банкноты от себя/к себе на фрагментах защитной нити, выходящих на поверхность банкноты, наблюдается перемещение блестящих прямоугольных элементов вверх и вниз в противоположных направлениях относительно друг друга. Под острым углом визуализируется цветное изображение рубля на радужном фоне.

Во-вторых, на однотонном поле, которое находится слева на лицевой стороне банкноты, при изменении угла зрения становятся видимыми числа «200» и «2000», каждая цифра которых имеет свою окраску. При вращении банкноты (без изменения угла зрения) окраска каждой цифры меняется.

И, в-третьих, при просмотре под острым углом становится видимым символ рубля (в нижнем левом углу на лицевой стороне банкноты), который в зависимости от расположения банкноты выглядит тёмным на светлом фоне или светлым на тёмном.

– Определяя подлинность денег на просвет, необходимо обращать внимание на защитную нить, - говорит Олег Кузнецов. - Она имеет вид тёмной полосы со светлым повторяющимся числом «200». На 2000-й купюре - полоса со светлой повторяющейся аббревиатурой «ЦБ РФ».

Подлинность банкнот можно определить и на ощупь. На настоящих деньгах текст «Билет Банка России», штрихи по краям и числа «200» и «2000» будут иметь повышенный рельеф.

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Автор статьи

Наталья ВАСНЕЦОВА Наталья ВАСНЕЦОВА Все материалы этого автора

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