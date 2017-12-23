Российский корпус спасателей был образован 27 декабря 1990 года в целях повышения эффективности мер по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций.
За последние годы Президентом Российской Федерации, Правительством России, руководством МЧС России, органами государственной власти Удмуртской Республики много сделано для укрепления системы предупреждения и ликвидации ЧС.
В Удмуртии реализуется государственная программа «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности людей на водных объектах Удмуртской Республики». В 2017 году благодаря поддержке федерального бюджета получена техника на общую сумму более 21 млн. рублей и пожарно-техническое вооружение на сумму 5 млн. 500 тыс. рублей. За счет бюджета Удмуртской Республики приобретено две пожарные автоцистерны на шасси Урал на сумму около 6 млн. рублей. Кроме этого, за счет республиканских средств приобретено пожарно-техническое вооружение на сумму 1 млн. 845 тыс. рублей.
Руководитель Администрации Главы и Правительства Удмуртии от имени Главы региона Александра Бречалова поздравил спасателей республики с их профессиональным праздником и передал слова искренней благодарности за оперативно и качественно проведенные спасательные работы при ЧС на доме по ул. Удмуртской, 261, в Ижевске.
‒ Руководство Удмуртской Республики будет всегда поддерживать МЧС, изыскивать средства, которые необходимы для обеспечения вашей достойной работы. Вы всегда находитесь на передовой. Вы – наш надежный щит. Я вам искренне желаю поменьше работы и всегда находиться в боевой готовности. С праздником вас, с Днем спасателя. Благополучия вашим семьям и мирного неба над головой, - сказал Сергей Смирнов.
Лучшие представители удмуртского корпуса спасателей были отмечены государственными и ведомственными наградами Удмуртской Республики. Начальник Главного управления МЧС России по Удмуртской Республике Петр Фомин вручил руководителю Администрации Главы и Правительства УР Сергею Смирнову медаль МЧС России «85 лет гражданской обороне».
Кстати
Медалью МЧС «За спасение погибающих на водах» награжден глава Ижевска Юрий Тюрин, который в июне 2017 года спас тонущего пожилого мужчину.
Глава города Ижевска поздравил сотрудников МЧС с профессиональным праздником:
‒ Мы часто говорим, что Ижевск - комфортный город, но комфорт начинается с безопасности, которую обеспечивают именно спасатели. Наша служба МЧС - одна из лучших в стране, и мы в этом убедились, справляясь с последствиями недавнего взрыва бытового газа. От имени всех горожан выражаю вам слова благодарности за самоотверженный труд и самоотдачу.
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