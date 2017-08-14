Осенью в Сочи состоится XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов, на который собираются делегации из более чем ста стран мира.
Общественным послом от Удмуртии избрана Надежда Уткина – известная певица и автор многих социокультурных проектов, своей работой и судьбой много раз подтверждавшая, что творчество и искренность способны навести мосты дружбы между любыми странами и культурами. Больше того, со Всемирным фестивалем молодежи и студентов ее связывает глубоко личная история – история ее любви.
Студентка, комсомолка, и просто красавица
На русском языке хозяева Всемирного фестиваля молодежи и студентов будут говорить в третий раз за его историю: он проходил в Москве уже дважды, в 1957 и 1985 годах (столицами фестиваля в другие годы были Прага, София, Будапешт, Варшава, Хельсинки, Берлин, Пхеньян, Гавана). В 1985 году, во XII Всемирном фестивале молодежи и студентов, принимала участие совсем юная артистка Надя Уткина.
– Мне тогда было восемнадцать лет, на фестиваль меня направили как активную участницу фольклорно-этнографического ансамбля «Чипчирган» Удмуртского государственного университета (а училась я на факультере романо-германской филологии, попросту «инязе»). Для такой, как я, активистки и комсомолки из Ижевска это мероприятие было окном в мир, я ведь за границей ни разу не была! В то время, в самом начале перестройки, железный занавес уже поднимался, но откуда у меня, студентки из провинции, могли быть деньги на поездку? А на фестивале я увидела тысячи иностранных студентов. Помню, на мне был национальный удмуртский костюм, который дала мне модельер-этнограф Татьяна Москвина. С ней мы, кстати, с тех пор не расстаемся (ее платья, кеносы и аксессуары в этностиле я ношу и сейчас). Помню наше многочасовое фестивальное шествие по Комсомольскому проспекту – все пели и танцевали. Я так отплясывала, что мои удмуртские лапти стерлись до дыр.
Из тысяч умных, творческих, социально активных иностранцев внимание поющей, играющей на гитаре ижевчанки с золотисто-рыжей косой привлек один - такой же, как она, восемнадцатилетний Ханс Покропп. Надежда и Ханс не могут вспомнить, где именно произошла встреча: он убежден, что на Красной площади, а Надежда уверяет, что это было в Парке имени Горького. Но однозначным остается, по словам Надежды, то, что она первая подошла к Хансу, чтобы познакомиться:
– Он мне понравился - высокий, голубоглазый, с белокурыми локонами. Я сразу поняла, что Ханс иностранец, очень стеснительный, воспитанный. Слово за слово, мы поняли, что интересны друг другу, он оставил мне свой домашний адрес.
На дальних расстояниях
Фестиваль (кстати, в 1985 году он был самым масштабным и многолюдным за всю его историю) закончился, студенты разъехались по домам. Надежда вернулась в Ижевск, окрыленная новыми впечатлениями, и спустя какое-то время решила написать письмо новому знакомому в Германию. В конверт вложила свой портрет, чтобы парень точно понял, кто ему пишет. Ханс вспоминал позднее:
– Когда я увидел в письме фото красивой девушки, то сразу ее узнал и решил снова встретиться с ней в Москве.
Ради встречи с красавицей-студенткой он снова прилетел в Россию. Надежда приехала к нему в Москву:
– Мы с Хансом прогуливались по старинным московским улочкам. Это было такое романтичное время…
Новая встреча с девушкой из России перевернула всю жизнь Ханса, который к тому времени успешно начинал карьеру банковского работника. Он стал серьезно изучать российскую культуру, поступил в университет, на факультет русского и английского языков.
Их третья встреча была более длительной: Надежда показывала Хансу не только Москву, но и Санкт-Петербург, тогда еще Ленинград. О том, в какое приключение это вылилось, она вспоминает с улыбкой:
– С этой встречей у нас связана забавная история. Ханс прилетел в Москву с группой немецких туристов, и дальше по программе они должны были ехать на экскурсию в Ленинград. А у меня билета на поезд не было. И тогда Ханс спрятал меня в своем купе на верхней багажной полке за подушками и одеялами! Вот так мы и добрались до Питера. Это была тоже незабываемая встреча, которая, как все хорошее, быстро закончилась.
Наследники войны
Вскоре Ханс сделал Надежде предложение. Казалось, начинается долгая семейная история, но… мама Надежды заявила, что в Германию дочь не отпустит, а в ФРГ тем более (Ханс был родом из Западной Германии, и в 1980 году никто не мог предугадать, что всего через несколько лет Берлинская стена будет разрушена). Непреодолимым препятствием для мамы Надежды было то, что во время Великой Отечественной войны дед Ханса мог воевать против деда Надежды. Для нее была непереносима мысль, что ее внуки будут жить в Германии. Тогда Ханс заявил, что готов сам переехать в Россию, в Ижевск – только бы быть вместе с Надей.
Сейчас невозможно сказать, убедил бы Ханс Надежду и ее маму в том, что его любовь сильнее «национального вопроса», если бы все время был рядом. Для двадцатилетних влюбленных жизнь на расстоянии нескольких тысяч километров, за границами государств, которые все еще болезненно переживали последствия страшной войны, оказалась слишком ненадежной. Пока Ханс думал, как убедить маму своей советской невесты, что он ненавидит фашизм не меньше ее, Надежда в Ижевске вышла замуж за друга детства, тоже высокого и голубоглазого – позволила убедить себя в том, что общность культуры, один язык, на котором они думают с молодым мужем, сплотят семью.
За расставаньем будет встреча
Ханс пообещал, что будет ждать любимую. Он оставался в одиночестве четыре года, надеялся, что она одумается и приедет к нему. Она и одумалась – но опоздала на одну неделю:
– Отношения с мужем не сложились. Я всегда буду благодарна ему за то, что он подарил мне чудесного сына, но я быстро поняла, что жизнь вместе мы не проживем, надо расставаться. Помню, я боялась сообщить Хансу, что развелась с мужем. Даже попросила подругу позвонить ему в Германию и сказать, что Надежда уже свободна и помнит его. А Ханс ответил, что неделю назад познакомился с другой женщиной…
Эта история несостоявшейся любви многому научила Надежду Уткину – она поняла, что всегда нужно слушаться свое сердце, делать то, что считаешь правильным. Несмотря на то, что со всех сторон ей говорили, что популярности она сможет добиться, если будет петь модные эстрадные песенки, она сконцентрировалась на финно-угорском фольклоре, начала продвигать удмуртские песни и танцы не только в республике, но и далеко за ее пределами – выступала и давала мастер-классы в США, Великобритании, Голландии, Франции, Норвегии, Финляндии, Эстонии. Учила песни других народов и соединяла их в одном концерте: теперь межэтническим было все ее творчество. Однажды позволив культурным границам повлиять на свою судьбу, в дальнейшем она их уверенно разрушала. Ее профессиональная деятельность постоянно напоминала: каждый народ самобытен, но только в сопоставлении культур проявляются их уникальные черты.
Встреча Надежды и Ханса состоялась почти через четверть века после их расставания – он нашел ее через социальную сеть. Оказалось, все эти годы Ханс тоже был верен призванию, которое выкристаллизовалось в общении с Надеждой: он преподавал русский язык в немецкой школе. Они встретились как люди, каждый из которых прошел свой долгий путь, но которым есть что вспомнить.
Новый отсчет
В октябре в Сочи на XIX Всемирном фестивале молодежи и студентов встретятся тысячи молодых людей (только от Удмуртии на фестиваль отправится 125 человек). Для кого-то из них наверняка там начнется история их любви - к счастью, сегодня государственные границы перестали быть препятствием для искренних чувств.
А Надежда Уткина все же вышла замуж «за границу» - сейчас она замужем за гражданином Швейцарии и уже несколько лет живет на две страны. Половину времени она проводит в Женеве, половину – в Ижевске, где живет ее сын и подрастает внук, и в других населенных пунктах Удмуртии, где организует площадки для собственного мультикультурного фестиваля «ИжЖенева». Этим летом фестивальная делегация из Швейцарии и Франции снова приезжала в Удмуртию - участники франко-швейцарского хора «Споем вместе» выступили на музыкальном фестивале «Поющая деревня» в Сепе, в музее «Дача Башенина» в Сарапуле, в музее-усадьбе Чайковского в Воткинске. Большинство участников ансамбля не говорят по-русски, но в его репертуаре – исключительно русские и украинские народные песни и русские романсы, и слушают их здесь с большим интересом.А благодаря помощи сотрудников «родного» для Надежды Уткиной факультета романской филологии между участниками фестиваля и жителями Удмуртии не возникает языкового барьера, дружеские диалоги завязываются без труда и перерастают в долгие отношения по переписке, по Интернету – происходит то, о чем певица мечтала три десятка лет. Надежда сбылась.
Судьба, любовь, молодость
В этом году Всемирный фестиваль молодежи и студентов отмечает 70-летие: впервые он состоялся в 1947 году в Праге, и его основной идеей было сплочение студентов Европы для того, чтобы не повторилась война, сравнимая со Второй мировой.
Сегодня это – один из крупнейших в мире форумов, объединяющих активную молодежь, позволяющий обмениваться идеями, находить людей, близких по духу, из разных уголков мира не в виртуальном пространстве, а в реальном. Россия примет фестиваль в октябре 2017 года в Сочи. Уже сформированы команды участников фестиваля от каждого региона страны. Удмуртию будут представлять 125 молодых людей – студентов, активистов, участников различных молодежных форумов. На «встрече поколений» о прошлых фестивалях нынешним студентам рассказали Надежда Уткина, избранная общественным послом от Удмуртии, заместитель министра культуры и туризма УР Петр Данилов, в 1985 году принимавший участие в XII Всемирном фестивале молодежи и студентов в Москве, и даже ветераны фестиваля, участвовавшие в первом московском слете в 1957 году. Они восклицали:
– В 1957 году нам так хотелось увидеть иностранцев. Посмотреть, почувствовать эту атмосферу. Мы ехали из Ижевска на грузовых машинах для того, чтобы рассказать комсомольцам все, что мы ощутили. Сделать все, чтобы наша страна и весь мир никогда не воевали. Для нас фестиваль – это судьба, любовь, молодость. У вас будет так же. Вы даже не представляете, насколько вам повезло. Вы вернетесь другими.
На фото: В 2017 году Надежда Уткина вновь привезла франко-швейцарскую делегацию в Удмуртию на фестиваль «ИжЖенева».
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