Установят запрет на продажу электронных сигарет
Говоря о законопроектах, которые пока ещё в планах, Надежда Александровна в первую очередь назвала проект закона УР «Об ограничении продажи электронных систем доставки никотина на территории Удмуртской Республики». Зарубежные токсикологи доказали: использование устройств, имитирующих курение табака (как содержащих никотин, так и без никотина) влияет на состояние носоглотки. У испытуемых отмечалась повышенная восприимчивость к инфекциям. Экспериментальным путём доказано, что при воздействии на человека испарительных смесей резко снижается способность иммунных клеток бороться с бактериями.
– Когда будет принят такой законопроект?
– Планируется, что этот законопроект будет принят в мае 2018 года. Будет установлен запрет на продажу электронных сигарет в киосках, магазинах.
– Запрет распространяется на несовершеннолетних граждан?
– Да.
– Такой закон будет принят на региональном уровне?
– Да, на региональном уровне. Мы изучаем предложения других регионов. Московская городская дума, например, вышла в Государственную Думу Российской Федерации с законопроектом «О государственном регулировании ограничения потребления испарительных смесей, используемых в устройствах, имитирующих курение табака». Члены Совета Федерации вышли с законопроектом «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака».
– Предусматривает ли республиканский законопроект запрет кальянов?
– Пока это не планируется, но работа над законопроектом продолжается, предложения принимаются.
На ремонт детских поликлиник
– На какие средства отремонтируют детские поликлиники?
– В постановлении Правительства Российской Федерации оговорены размеры такого финансирования. Из резервного фонда Президента Российской Федерации Удмуртской Республике выделено более 246 миллионов рублей, из них 132 миллиона – для оснащения детских поликлиник и детских амбулаторных отделений. Идёт работа по составлению соглашения между Российской Федерацией и Удмуртской Республикой, то есть определяются те поликлиники, которые войдут в этот список.
Наставники были всегда…
– Как известно, интернатура в медицинских вузах страны отменена. В связи с этим молодые доктора поднимают вопрос о наставничестве. Будет ли в нашей республике принят закон о наставниках в сфере здравоохранения?
– Пока мы не работаем по такому законопроекту. Единственное, что хочу сказать: Общероссийский профессиональный союз работников здравоохранения разработал нормативный акт, который может являться приложением к договору, следовательно, быть обязательным для администрации лечебного учреждения.
После отмены интернатуры часть выпускников медицинских вузов обучается через ординатуру. Другая часть специалистов проходит аккредитацию – достаточно сложную.
Как бывший руководитель лечебного учреждения скажу: неформальное наставничество было всегда. В нём заинтересованы врачи отделений, в которые пришли молодые специалисты. Как правило, всегда кто–нибудь брал неформальное шефство над новичком. Обычно это был заведующий отделением, в его интересах подготовить молодого доктора так, чтобы он работал на более высоком уровне.
– Наставничество требует немало времени, по сути, это дополнительная работа, и, наверное, она должна оплачиваться…
– Оплата – это прерогатива руководителя лечебного учреждения. Никаких нормативных документов по этому вопросу пока нет.
Умный прибор
– Расскажите, пожалуйста, об общественно доступных дефибрилляторах, которые, если будет изменено законодательство, установят там, где скапливается много людей. Сколько такой прибор стоит, где выпускается?
– Это так называемые гражданские дефибрилляторы, которыми могут пользоваться прошедшие обучение немедицинские работники. Приборы используются для восстановления работы сердца. Предусмотрена пошаговая звуковая информация – что нужно делать. Самое главное: если у человека, потерявшего сознание, остановки сердца нет, то прибор не сработает.
Стоимость прибора – от 90 тысяч до 120 тысяч рублей. В настоящее время в России подобные дефибрилляторы выпускают несколько предприятий, в том числе «Аксион».
Жильё для детей–сирот
– Сколько детей–сирот стоит в очереди за жильём?
– В прошлом году в Удмуртии на приобретение жилья для детей–сирот было потрачено 276 миллионов рублей из них 86,6 миллиона рублей – это средства Российской Федерации.
В 2018 году для обеспечения детей–сирот жильём выделено 116,2 миллиона рублей. Планируется, что в этом году будут обеспечены жилыми помещениями не менее 138 детей–сирот. Сейчас в очереди за жильём стоит более трёх с половиной тысяч детей–сирот. Проблема будет решаться только при увеличении финансирования.
По–прежнему – на любые нужды
– Выплачены ли долги тем специалистам, которые работают в сельской местности по программе «Земский доктор»? Осуществляется ли контроль над тем, на что именно используют молодые доктора средства, полученные по этой программе? Войдёт ли в стаж работы по программе «Земский доктор» время нахождения врача в декрете в связи с рождением ребёнка?
– По данным Министерства здравоохранения Удмуртской Республики, все долги по 2017 году выплачены. Решение об использовании денег, полученных по программе «Земский доктор», только на приобретение или строительство жилья, не принималось. Нас волновало, будет ли предоставлена возможность направлять специалистов по программе «Земский доктор» туда, где в них наибольшая необходимость. Однако пока это не поддержано.
Что же касается декретных отпусков специалистов, работающих по программе «Земский доктор», то период нахождения в таком отпуске по–прежнему засчитывается как время работы. Мы предлагали не засчитывать, но понимали, что, конечно же, в условиях демографического кризиса на такое не пойдут.
В 2018 году выплатами по программе в Удмуртской Республике планируется обеспечить 40 врачей и 12 фельдшеров.
– Надежда Александровна, вы предлагаете возобновить на предприятиях и в организациях производственную зарядку?
– В прежние времена это было: 5–10 минут на производственную зарядку, и хорошее настроение обеспечено на весь день. Такие зарядки и сейчас желательно проводить.
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