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Над пропастью души

1 марта
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Сможет ли девушка после тюремного срока вновь обрести веру в себя?

Dsc 6049 Над пропастью души

Оказавшись в трудной жизненной ситуации, каждый находит свои собственные слова для оправдания: почему получилось именно так, а не иначе? Так случилось, что у моей героини Марии Даниловой (фамилия изменена) оказалась масса времени, чтобы подумать: что в жизни пошло не так, где была та черта, за которой началась пропасть.

– Я жалею о том, что угробила свою жизнь. Как наверстать упущенные годы? - Мария плачет и одновременно пытается улыбаться.

Здесь, в Сарапульской женской колонии, многие женщины задают себе подобные вопросы.

Марии Даниловой 29 лет. У нее красивые светлые глаза, длинные пушистые ресницы и озорные веснушки на носу. А еще у нее по детски милая улыбка. Мария маленькая и худенькая как тростиночка, и не подумаешь, что эта хрупкая девушка отбывает в колонии уже второй срок, а позади осталась тяжелая наркотическая зависимость и море слез.

Из отличницы в наркоманки

Маша родилась в городе Ленинске Волгоградской области. Росла активным смышленым ребенком. Все, что изучали в школе, схватывала на лету. Девочка ходила в кружки и секции, серьезно занималась легкой атлетикой. Вечерами маме по дому помогала. А как иначе? Маме без ее помощи было бы сложно. У Маши были еще сестричка и братик. Папы, к сожалению, не было, но дети росли в любви.

Закончив школу, Мария поступила в училище и выучилась на эколога-лаборанта, пока училась, подрабатывала на мебельной фабрике. Жизнь била ключом. А потом в одночасье все изменилось. Свой восемнадцатый день рождения девушка встретила, уже идя под руку с губительным дурманом.

– Первый раз я попробовала наркотики летом, в каникулы. Мне тогда захотелось быть со своими друзьями на одной волне, они наркотой баловались и мне предложили. У кого-то зависимость проявляется не сразу. А мне после первого же раза захотелось повторить свои ощущения, - рассказывает Мария. - Я жила в этом режиме несколько лет. Из целеустремленной молодой девушки превратилась в овощ, спорт забросила. Однажды на работе наш бригадир заметил синяки на венах, отвел меня в сторонку и говорит: «Остановись. Это добром не кончится». Я ему сказала, что брошу. Он пообещал никому ничего не говорить. А про себя я подумала: «Зря ко мне придирается, все нормально будет».

Нормально не стало. С каждым днем становилось только хуже. Но впервые Мария серьезно испугалась, когда попала в больницу из- за передозировки. Врачи еле вытащили девушку с того света. Тогда правду узнали не только на работе, но и дома.

– Я пришла к маме, плакала и умоляла ее: «Помоги мне! Спаси меня!». Мама запирала меня дома, и это на некоторое время останавливало. А потом я молча вставала и уходила. Оправдывала себя тем, что это в последний раз. Но, конечно, одним разом не ограничивалось. Хотелось еще и еще. Спустя время я вновь приходила домой и просила помощи мамы. Все повторялось по кругу, - рассказывает Мария. - Тем временем мои друзья уже завязали с этой зависимостью. Я была для них наглядным примером: вот до чего могут довести наркотики. Многие обрели семьи, разъехались по белу свету. А я осталась один на один со своей зависимостью. Вот тогда бы задуматься, остановиться, оглянуться и понять: я стремительно качусь в пропасть. Но нет.

В одну реку входят дважды

В двадцать один год Мария получила первый срок - три года. За это время она смогла побороть зависимость, начала строить планы на будущее. Представляла себя в роли любящей жены и заботливой мамы. К тому же на воле ее ждал любимый мужчина, с которым она познакомилась уже будучи осужденной. Он случайно увидел ее в следственном изоляторе. Его тогда тоже судили, но за мелкое правонарушение. Незнакомка ему сразу приглянулась, он начал узнавать через знакомых, как ее зовут, откуда она. Разыскал телефонный номер. Стал общаться с семьей девушки, подружился с ними. Родные Маши были рады, надеялись, ну, теперь она одумается.

– Он расположил к себе всех родных. Позже и я обратила на него внимание. Он был очень заботливым и ласковым. Все это время верно ждал меня и писал письма. После моего освобождения мы сняли отдельную квартиру, я сделала ее уютной, готовила борщи и пекла пироги. Красивый финал для фильма, не правда ли?

Идиллия продолжалась недолго. На смену беззаботности пришла суровая реальность. После срока по такому обвинению ее не взяли на прежнюю работу эколого-лаборантом. А так хотелось работать по полученной профессии! Куда только ни пробовала устроиться, все тщетно.

– Были только варианты с очень маленькой зарплатой. Жених говорил мне: за копейки нечего пахать! Найдем вариант лучше. В конце концов, он отыскал легкий способ зарабатывания денег – продавать наркотики. Почему он решился на это, я не знаю, ведь раньше он об этом даже не думал, - удивляется Мария. - Но любовь в тот момент затуманила мне голову. Я вызвалась ему помогать. Он меня отговаривал, а я настаивала, потому что хотела проводить с ним больше времени. Так и получилось, что он искал клиентов и назначал встречи, а я приносила им заветный сверток. В результате меня задержали прямо во время передачи наркотиков. Получается, я выходила на свободу, чтобы отметить свой 25-летний юбилей, а потом меня снова посадили. Стало совсем обидно, когда через два дня после задержания мне предложили работу, о которой я так мечтала! Но было уже поздно.

За повторное преступление девушку приговорили к восьми годам лишения свободы, отбывать наказание отправили в колонию в Удмуртии. Молодой человек Маши тоже отбывает наказание, но в другом регионе. Первое время они созванивались, в разговорах он постоянно припоминал ей прошлое. Девушка решила, что навсегда покончит с горьким опытом. Переборов себя, попрощалась со своей любовью.

– Он несколько лет еще звонил и писал. Но я была сильнее, - признается Мария. - Мне жаль, что у меня так сложилась судьба, что я угробила свою жизнь. Я же столько времени потеряла! Тюрьма сделала меня терпеливее и мудрее. Теперь ищу положительные моменты даже в своем наказании. Думаю, что бог уберег меня от чего-то очень плохого. Может быть, меня и в живых бы уже не было, будь я на воле и продолжая употреблять наркотики.

Еще есть шанс

– Если бы у меня была возможность что-то изменить в прошлом, то я бы не проявила такое любопытство и не попробовала наркотики. Я бы подумала о последствиях. А тогда я была юной девушкой, которая даже не знала о том, что существуют женские колонии, - признается Мария. - Но я точно знаю, что у меня есть шанс на новую жизнь. Хочу пожелать себе силы и веры, чтобы не было возврата к старому. Для начала устроюсь на работу. Хочу превратить свое хобби в бизнес. Я красиво заплетаю косы, делаю различные прически. Подумываю открыть свой салон. Но, чтобы воплотить мечту в жизнь, надо заработать деньги, поэтому для начала устроюсь разнорабочей на производство.

– А если опять предложат маленькую зарплату?

– Нет! Нет! Нет! К старому не вернусь! Готова работать даже за гроши, – резко прерывает меня девушка. – А еще я хочу создать семью. Мечтаю о малыше. Но пусть все идет своим чередом. Сейчас самое главное – выйти на свободу и обнять маму. Она мой самый близкий человек на свете. И ради нее я стану лучше. Когда меня осудили второй раз, я ей сказала: мама, я тебя пойму, если ты от меня отвернешься. Ты мне не обязана помогать. Я уже взрослая и сама виновата во всем. Она мне в тот момент ответила: «Я не смогу отказаться от своей дочери. Я с тобой переживу все горести».

Из глаз девушки полились слезы. И в то же время появилась улыбка на лице. Эти слезы не проявление горя или беды, эти слезы – стойкая вера в светлое будущее. Девушка достает из кармана листок, разворачивает его и протягивает мне. А там ровным почерком написано несколько слов: «Мама, я очень тебя люблю. Я очень по тебе скучаю. Прости меня за боль, которую причинила тебе. Скоро освобожусь, и мы наконец-то увидимся!».

– При каждом разговоре и при каждой нашей переписке я говорю ей эти слова. И буду повторять их всегда.

Самое главное, что мама отвечает своей доченьке тем же: «И я тебя люблю. И я по тебе скучаю. Я на тебя не сержусь, я в тебя верю!».

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Автор статьи

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