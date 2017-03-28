Правительство ввело ограничения для начинающих водителей. Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал документ, устанавливающий ограничения в отношении водителей со стажем вождения до двух лет, пишет РТ на русском.
«Введены ограничения в отношении начинающих водителей (со стажем вождения до двух лет), которые касаются возможности буксировки управляемыми ими транспортными средствами других механических транспортных средств; перевозки пассажиров на мототранспортных средствах; управления транспортными средствами, перевозящими крупногабаритные, тяжеловесные и опасные грузы», — говорится в документе, опубликованном на сайте правительства.
Кроме того, начинающим водителям запрещено эксплуатировать транспортные средства без соответствующего обязательного опознавательного знака.
Как отмечается в постановлении, данные меры направлены на снижение количества аварий с участием начинающих водителей.
Фото: ok.ru
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