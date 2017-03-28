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Начинающим водителям запретили перевозить пассажиров и грузы

27 марта
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I Начинающим водителям запретили перевозить пассажиров и грузы

Правительство ввело ограничения для начинающих водителей. Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал документ, устанавливающий ограничения в отношении водителей со стажем вождения до двух лет, пишет РТ на русском.

«Введены ограничения в отношении начинающих водителей (со стажем вождения до двух лет), которые касаются возможности буксировки управляемыми ими транспортными средствами других механических транспортных средств; перевозки пассажиров на мототранспортных средствах; управления транспортными средствами, перевозящими крупногабаритные, тяжеловесные и опасные грузы», — говорится в документе, опубликованном на сайте правительства.

Кроме того, начинающим водителям запрещено эксплуатировать транспортные средства без соответствующего обязательного опознавательного знака.

Как отмечается в постановлении, данные меры направлены на снижение количества аварий с участием начинающих водителей.

Фото: ok.ru

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