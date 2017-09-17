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Начинается выдвижение кандидатур на республиканскую Доску почета

1 сентября
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10741517 Начинается выдвижение кандидатур на республиканскую Доску почета

Ежегодно к Дню установления государственности Удмуртии производится занесение на Доску почета Удмуртской Республики трудовых коллективов и граждан. Администрация Главы и Правительства Удмуртской Республики в июле объявила о начале приема документов по выдвижению кандидатов для занесения на Доску почета Удмуртской Республики. Сейчас идет обсуждение возможных кандидатур в министерствах республики. Так, на заседании коллегии Министерства промышленности и торговли Удмуртской Республики будут выдвинуты работы промышленных предприятий на соискание Государственной премии Удмуртской Республики в области науки и технологий Заседание коллегии Министерства промышленности и торговли Удмуртской Республики по вопросу о соискании Государственной премии Удмуртской Республики в области науки и технологий состоится 13 сентября 2017 года в 11 часов, в период XVI Международных специализированных выставок «Машиностроение. Металлургия. Металлообработка» и «Нефть. Газ. Химия». На заседании коллегии будут рассмотрены следующие работы: «Разработка технологии, постановка на производство и изготовление первой промышленной серии управляемых ракет «Вихрь-1» (АО «Концерн «Калашников»); «Создание и организация производства нового поколения инновационных медицинских приборов в области кардиографии и реанимации с целью реализации федеральной программы импортозамещения» (ООО «Концерн «Аксион»); «Переработка некондиционных ураносодержащих материалов прошлых лет с получением закиси-окиси обедненного урана, пригодной для обогащения» (АО «Чепецкий механический завод»); «Создание производства слитков титановых сплавов – нового вида неядерной продукции АО «ЧМЗ» (АО «Чепецкий механический завод»). Государственные премии в области науки и технологий присуждаются ежегодно за научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы, завершившиеся созданием и широким применением в производстве принципиально новых технологий, техники, приборов, оборудования, материалов и веществ; практическую реализацию изобретений, открывающих новые направления в технике и технологиях; работы, являющиеся значительным вкладом в решение проблем экологии и охраны природы; научно-исследовательские работы, содействующие повышению эффективности реального сектора экономики; выдающиеся производственные результаты, полученные на основе широкого внедрения достижений науки и техники и обеспечивающие высокую производительность труда, создание качественно новых видов продукции. Государственная премия присуждается коллективу авторов численностью не более 5 человек и составляет 50 тысяч рублей. Присуждение Государственной премии является высокой оценкой результатов работы заводов в области освоения современных технологий и производства высокотехнологичных конкурентоспособных изделий.

Справка «УП»

Минпромторг Удмуртии ежегодно проводит выдвижение работ промышленных предприятий на соискание Государственных премий Удмуртской Республики. Начиная с 2001 года промышленным предприятиям, курируемым этим министерством, присуждено 38 Государственных премий Удмуртской Республики в области науки и технологий.

Фото: izvestiaur.ru

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Автор статьи

Степан ПЕРМЯКОВ Все материалы этого автора

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