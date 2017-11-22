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Начало большой работы

12 ноября
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Ltnb Начало большой работы

Как жители Сюмсей стали примером для населения всего района

Жители нескольких многоквартирных домов в Сюмсях стали участниками программы «Формирование комфортной городской среды»

Будем участвовать и впредь

Савелий и Никита Шишкины с удовольствием катаются на роликовых коньках. Так и летят по асфальту!

– Нам нравится кататься! Здорово! - радуются мальчишки.

Благо, сейчас и идти никуда не надо - вот она, новенькая ровная асфальтированная дорожка прямо перед домом.

В 2017 году участниками программы в Сюмсинском районе стали жители четырех домов по улице Строителей в Сюмсях - №№ 3, 8, 15 и 19. Здесь отремонтировали дворовые проезды и тротуарные дорожки.

– Мы довольны, что нашу территорию благоустроили, - говорит Любовь Лебедева, жительница дома № 8. - Сейчас стало удобно. Вот только надо благоустроить дорожку к магазину, в сельской администрации обещали помочь.

– Почему бы не участвовать в программе по благоустройству, тем более основные средства выделяются из бюджета? - подключается к разговору Наталья Бесперстова. - Наш дом пока не участвует в этой программе, но будем разговаривать с жильцами.

Желающих все больше

На торжественном открытии придомовых территорий на улице Строителей председатель районного Совета депутатов, секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Анатолий Пантюхин подчеркнул, что работа по благоустройству будет продолжена до 2022 года, в 2018 году к реализации проекта присоединится и муниципальное образование «Кильмезское».

Глава МО «Сюмсинское» Сергей Кунавин отметил активность сюмсинцев, сказал, что предварительные заявки на участие в программе подали жители еще двух многоквартирных домов. Сергей Васильевич пригласил и других жителей поселения принять активное участие в реализации программы. Заявки на участие принимаются до 15 ноября.

Активная позиция жителей улицы Строителей дает свои результаты – территория благоустраивается. И это только начало большой работы, которую предстоит выполнить.

Цифры

На реализацию программы был выделен 1 миллион 350 тысяч рублей:

885 тысяч рублей из федерального бюджета

397 тысяч 600 рублей из регионального

67 тысяч 500 рублей из бюджета муниципального образования «Сюмсинское»

71 тысяча 100 рублей – средства жителей многоквартирных домов

Ольга ПАНТЮХИНА

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