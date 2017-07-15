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Начальник "Удмуртавтодора" ответит на вопросы в соцсети

14 июля
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Начальник Государственного унитарного предприятия УР «Удмуртавтодор» Сергей Лукин создал аккаунт в социальной сети «ВКонтакте». Его можно найти по ссылке: https://vk.com/id437658933.

Теперь жители республики могут писать сообщения по деятельности предприятия напрямую руководителю, отмечает пресс-служба предприятия.

На предприятии напоминают, что «Удмуртавтодор» занимается ремонтом и содержанием дорог, находящихся за пределами Ижевска: участка федеральной автомобильной дороги М7 «Волга» (Москва – Владимир – Нижний Новгород – Казань – Уфа, подъезд к городам Ижевск и Пермь) общей протяженностью 212,4 км и 4412,43 км дорог регионального и муниципального значения.

Решение о ремонте участков автомобильной дороги принимают собственники:

  • Федеральные дороги - Федеральное казенное учреждение «Федеральное управление автомобильных дорог Волго-Вятского региона Федерального дорожного агентства» (http://vv-fad.ru);

  • Дороги местного назначения - Министерство транспорта и дорожного хозяйства УР (http://mindortrans.su).

Вопросы по ремонту дорог в Ижевске можно задать напрямую начальнику Управления благоустройства и транспорта г. Ижевска Красноперову Алексею Александровичу на E-mail: main@ubt.izh.ru.

Фото: vk.com

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