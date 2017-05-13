Молодёжный форум «Территория смыслов на Клязьме» в третий раз пройдёт этим летом во Владимирской области. Планируется, что он соберёт около 7 000 молодых специалистов со всей России.
Среди участников форума — студенты и аспиранты профильных специальностей, а также молодые специалисты (от 18 до 30 лет), чья сфера деятельности связана с тематикой смен.
В рамках форума будет организовано 7 профильных образовательных смен: молодежные студенческие клубы, студенческий актив и студенческие СМИ; молодые специалисты в сфере ИТ и смежных отраслей; молодые специалисты в сфере экономики и бизнеса; молодые руководители НКО, правозащитных и добровольческих проектов; молодые парламентарии и политические лидеры; молодые политологи и социологи, а также молодые специалисты транспортной отрасли.
Представители молодёжных студенческих клубов, студенческого актива и транспортной отрасли соберутся на площадке форума впервые.
В рамках Форума пройдет этап Всероссийского конкурса молодежных проектов. Участники смогут принять участие в публичной защите проектов и получат возможность выиграть гранты на реализацию своих проектов в объемах: 100, 200 или 300 тысяч рублей
Основной задачей площадки является содействие формированию и развитию профессиональных молодёжных сообществ.
Для того чтобы попасть на форум, необходимо зарегистрироваться в автоматизированной информационной системе «Молодежь России», https://ais.fadm.gov.ru/ и заполнить анкету, выбрав на какую именно из смен хочет попасть участник.
В преддверии форума по всей стране также пройдёт ряд очных отборов, в рамках которых представители оргкомитета образовательной площадки совместно с представителями профильных экспертных сообществ и проведут очные отборы с желающими попасть на «Территорию смыслов».
Организатором форума является Федеральное агентство по делам молодежи.
Фото: south-ossetia.info
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