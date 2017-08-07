Первый заместитель Председателя Правительства России Игорь Шувалов, полномочный представитель Президента России в ПФО Михаил Бабич и временно исполняющий обязанности Главы Удмуртии Александр Бречалов посетили один из трех моногородов Удмуртии – Сарапул.
В 2017 году Сарапул вошел в десятку лучших моногородов России и первый среди моногородов региона получил одобрение на присвоение статуса «Территория опережающего социально-экономического развития» (ТОСЭР), который дает его резидентам право на получение целого ряда мер государственной поддержки.
Цель визита – знакомство с объектами Сарапула, включенными в программу преобразования общественных пространств в моногородах «Пять шагов благоустройства повседневности», а также с инвестиционными и образовательными проектами, которые нацелены на диверсификацию городской экономики и создание новых рабочих мест.
Так, гости посетили цветочную компанию «Лилия», которая уже сегодня известна как единственный комплекс по выращиванию луковичных культур на Урале и крупнейший производитель ирисов в России с рынком сбыта в нескольких российских регионах и в Казахстане. Компания является одним из резидентов Территории опережающего социально-экономического развития – полученная по программе ТОСЭР поддержка, связанная с созданием инженерной инфраструктуры, позволяет этой компании реализовать инвестиционный проект стоимостью более 70 млн. рублей. Проект по строительству нового тепличного комплекса, в частности, позволяет создать в Сарапуле 40 новых рабочих мест, удвоив количество занятых в компании. Срок реализации – 2018-2019 годы.
Игорь Шувалов, Михаил Бабич и Александр Бречалов посетили два объекта благоустройства – набережную реки Камы, торжественно открытую 9 мая, стадион «Энергия», первая очередь которого сдана летом текущего года. Оба объекта реконструированы в рамках программы «Пять шагов благоустройства».
Игорь Шувалов высказал предложение – создать на базе стадиона «Энергия» городской центр патриотического воспитания.
Александр Бречалов отметил высокий потенциал реконструированной набережной Камы как ключевого городского пространства и центра притяжения событий.
– Наша задача – «наполнить» такие зоны городского пространства. Для этого на 2018 год мы совместно с муниципалитетами будем создавать единый республиканский календарь событий. Есть возможность в итоге создать очень интересный продукт. 7 мая, в день рождения Петра Ильича Чайковского, такая же набережная в городе Воткинске собрала более десяти тысяч человек. И подобные мероприятия мы способны организовывать раза два в месяц, - это точно, - сказал врио Главы Удмуртии.
Он добавил, что набережная Сарапула может также стать пилотной площадкой для презентации гостям города продукции национальных промыслов из разных районов Удмуртии. Еще один инновационный проект, представленный гостям в Сарапуле, нацелен на развитие интеллектуальной городской среды и образовательной инфраструктуры. Коллектив Сарапульского педагогического колледжа презентовал педагогический комплекс, который предлагает включить в структуру колледжа детский сад. В результате комплекс становится базовой организацией по направлению подготовки и переподготовки современных специалистов дошкольного образования с учетом внедрения новых федеральных образовательных стандартов. Он также может стать основой для реализации программ дополнительного образования и инклюзивного образования через деятельность Центра игровой поддержки ребенка «Кроха+».
На набережной Сарапула Игорь Шувалов прошел по ярмарке, где представлена продукция национальных производителей. Здесь он купил сувениры, в том числе мед, пряники, несколько пар национальной обуви и декоративный веник.
Комментарии
Написать комментарий
Можно войти через аккаунт Удмуртской правды или соц. сети
Если вы не зарегистрированы на нашем сайте и у вас нет профиля в соц. сетях, зарегистрируйтесь , это займёт пару секунд, после чего вы сможете оставить комментарий.