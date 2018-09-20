Вчера, 19 сентября, на набережной ижевского пруда открылась стрит-арт галерея «Ижевские смыслы». Это очередной проект в цикле мероприятий фестиваля «Ижевск.ДА». К тому же он хорошо вписался в празднование Дня оружейника.
С 15 сентября известные и начинающие художники Ижевска писали картины на безликих и серых парапетах, ограждающих главный водоём столицы Удмуртии. В день открытия художники презентовали порядка 100 работ, все они так или иначе связаны с Ижевском. Для начинающих художников – среди них немало студентов Института дизайна Удмуртского госуниверситета – проект стал прекрасной возможностью заявить о себе и показать свои умения.
– Для меня Ижевск, Удмуртия – это в первую очередь Галина Алексеевна Кулакова, - второкурсница УдГУ Екатерина Солоненко демонстрирует свою работу – полароид с фотографией лыж Кулаковой на фоне удмуртского герба. – А ещё Ижевск – творческий город, работы, представленные в галерее под открытым небом – яркое тому подтверждение.
На открытии стрит-арт галереи побывали министр культуры и туризма УР Владимир Соловьёв и и.о. заместителя главы администрации Ижевска по социальной политике Дмитрий Чистяков.
– Выражаю слова благодарности от руководства Удмуртской Республики и организаторам этого замечательного мероприятия и его участникам, - обратился Владимир Соловьёв к присутствующим. – Спасибо за праздник, который вы подарили ижевчанам и гостям столицы. Сегодня состоялось открытие своеобразного музея изобразительного искусства, который в любое время года может посетить каждый горожанин и насладиться прекрасными работами. Считаю, что невероятно повезло молодым художника, ведь они смогли поработать бок о бок с профессионалами. Для них это огромная школа. Думаю, что совместно с городом мы подготовим новую площадку для реализации подобных проектов. Важно, чтобы на вашем примере люди учились не только творчеству, но и, как это сегодня модно говорить, социальному бизнесу и волонтёрству.
Дмитрий Чистяков в свою очередь добавил, что «набережная заиграла новыми красками и что с этого дня она станет местом культурного паломничества».
Фото Эдуард Карипов
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