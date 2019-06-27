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На жильца

26 июня
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Наши законодатели стали всё чаще успевать за быстро меняющимися реалиями - именно так можно прокомментировать внесение в нижнюю палату парламента остро востребованного сегодня законопроекта, который подготовил председатель Комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников.

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Законопроект Крашенинникова появился очень вовремя, когда мошенничество ещё не приобрело массовый характер. Автор предлагает увязать возможность перехода права на недвижимость физического лица на основании заявления, поданного в электронной форме, с обязательным наличием предварительного уведомления собственником Росреестра о возможности такой формы подачи документов.

То есть планируется проставлять в Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН) специальную отметку «о возможности отчуждения объекта на основании электронного заявления с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи». Основанием для включения такой отметки в реестр будет служить письменное заявление собственника недвижимости, поданное им лично. На худой конец - по почте, но при условии, что подлинность подписи гражданина удостоверена нотариусом.

Мошенничество с электронными подписями очень беспокоит граждан. Пока по подделанной электронной подписи регистрировались подозрительные фирмы, это волновало узкий круг бизнесменов, правоохранителей и тех, кто пострадал от обмана. Но вот буквально на днях стал известен второй случай кражи квартиры с использованием электронной цифровой подписи. И это всерьёз обеспокоило без преувеличения миллионы собственников.

Планируется проставлять в Едином госреестре недвижимости специальную отметку о возможности отчуждения объекта только по электронной подписи Квартиру у гражданина в этом случае, как и в предыдущем, увели удалённо. Про то, что у него украли жильё, гражданин так бы и не узнал, если бы не купил автомобиль.

Естественно, под это дело человек решил приобрести парковочное место. Но в покупке ему отказали. Причина - он, дескать, ещё зимой продал свою квартиру и больше не является резидентом. Документы из Росреестра подтвердили, что автовладелец не хозяин своему жилью. Росреестр лишь подтвердил, что процедура продажи была законной.

Правовые тонкости применения цифровой подписи эксперты «РГ» разбирают в рубрике "Юрконсультация"

А первый скандал вокруг электронной подписи начался в мае, когда у столичного жителя точно так же украли квартиру. Якобы он удалённо, с помощью электронной подписи, продал её жителю Уфы.

Напомним, что электронные подписи изготавливают в специальных удостоверяющих центрах. Есть закон «Об электронной подписи», принятый восемь лет назад. Сейчас выяснилось, что к закону есть вопросы. По нему ответственность за деятельность аккредитованных удостоверяющих центров возложена, как ни странно, на сами эти центры.

В Росреестре заявили, что положения об ответственности удостоверяющего центра в случае причинения ущерба заказчику недостаточно конкретизированы. Кроме того, «порядок реализации функций удостоверяющего центра, осуществления его прав и исполнения обязанностей устанавливается удостоверяющим центром самостоятельно». Плюс к этому Закон «Об электронной подписи» не содержит требований о форме подтверждения полномочий доверенного лица либо к способу установления личности заявителя.

Вывод Росреестра – «правовая неопределённость в данной сфере не позволяет однозначно утверждать, что заявитель или его доверенное лицо действительно обращался в удостоверяющий центр для получения электронной подписи». Росреестр предлагает рассмотреть вопрос о выдаче усиленных квалифицированных электронных подписей, необходимых для оформления прав на недвижимость, исключительно государственными удостоверяющими центрами. Сейчас их дают и частные центры.

Кроме того, Росреестр предлагает заключать типовые соглашения между Росреестром и удостоверяющими центрами, регламентирующими выдачу электронных подписей для оказания услуг в сфере регистрации недвижимости. В случае нарушения условий такого соглашения оно может быть расторгнуто по инициативе органа регистрации прав с предъявлением регрессных требований.

Как пока защититься

Пока закон не заработал, Росреестр рекомендует владельцам недвижимости отнести к ним заявление о невозможности проведения сделок с принадлежащей им недвижимостью без их личного участия. При подаче такого заявления в Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН) будет внесена соответствующая запись. Наличие такой записи в ЕГРН является основанием для возврата без рассмотрения заявления, представленного на государственную регистрацию прав на эту недвижимость другим лицом, даже при наличии у него нотариально заверенной доверенности.

Напомним, что это бесплатная услуга. Срок внесения записи в ЕГРН - не более 5 дней.

Текст: Наталья Козлова:

ttps://rg.ru/2019/06/13/novyj-zakon-ne-pozvolit-moshennikam-oformit-zhile-bez-soglasiia-hoziaina.html

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