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На земле, в воде и в воздухе

7 февраля
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Как программа «Безопасный город» обеспечивает правопорядок и формирует комфортную среду проживания.

Itnews com au На земле, в воде и в воздухе

Контролировать жизнь на улицах большого города чрезвычайно сложно. Для того чтобы оперативно реагировать на сложные и опасные ситуации, нужно быть в курсе того, что происходит ежеминутно. Большим подспорьем в этом вопросе стала программа «Безопасный город», которая на протяжении нескольких лет реализуется в ряде российских регионов, в том числе и в Удмуртии.

По замыслу авторов, проект позволяет повысить общий уровень общественной безопасности, правопорядка и безопасности среды обитания. Этого можно добиться за счет координации деятельности сил и служб, а также создания комплексной информационной системы, которая обеспечит прогнозирование, мониторинг, предупреждение и ликвидацию возможных угроз. О том, как реализуется программа в Удмуртии, корреспонденту «УП» рассказал Евгений Булдаков, начальник отдела оперативного планирования Главного управления МЧС России по Удмуртской Республике.

– Евгений Владимирович, бытует мнение, что система «Безопасный город» – это система тотальной слежки, а не программа, направленная на обеспечение правопорядка и безопасности населения. Как вы оцениваете такое предположение?

– Думаю, те, кто сравнивает программу «Безопасный город» с системой тотальной слежки, не имеет полного представления о принципах ее работы. Раньше она действительно подразумевала в основном лишь установку видеокамер на дорогах, в местах массового скопления людей и внедрение кнопок «Гражданин - полиция». Но когда в 2014 году Правительство России утвердило концепцию развития аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» в регионах страны, границы программы значительно расширились. Видеонаблюдение теперь лишь малая толика в числе множества других ее функций. Новый аппаратно-программный комплекс включает в себя четыре основных блока: безопасность населения и муниципальной (коммунальной) инфраструктуры; безопасность на транспорте; экологическая безопасность; координация работы служб и ведомств и их взаимодействие.

Отслеживание по камерам видеонаблюдения не должно пугать законопослушных граждан. Оно значительно помогает в организации нашей работы. Один из последних ярких примеров - Крещенские купания. Кроме того, что на Ижевском пруду в тот день дежурили наши спасатели, у нас была возможность видеть общую картину происходящего там со стороны, по камерам. В онлайн режиме мы могли проследить, сколько человек пришло, справляются ли сотрудники с работой, не нужна ли им помощь, могли оценить, достаточно ли там обеспечена безопасность и не стоит ли оградить людей, чтобы предотвратить превышение нагрузки на лед.

– Расскажите подробнее о подсистемах нового аппаратно-программного комплекса «Безопасный город».

– Безопасность объектов ЖКХ - это система мониторинга аварийных ситуаций на объектах ЖКХ, отвечающих за тепло-, водо-, газо-, электроснабжение. Подобные системы сегодня существуют на всех крупных предприятиях.

Безопасность окружающей среды предусматривает мониторинг гидрометеообстановки и экологических опасностей. Эта подсистема позволяет в оперативном режиме выявлять источники экологических нарушений. Кроме того, сейчас наше ведомство прорабатывает вопрос установки обзорных камер, которые позволят отслеживать возникновение лесных пожаров. В некоторых регионах подобные камеры уже существуют. Они установлены на вышках операторов сотовых сетей и охватывают большую площадь, что позволяет своевременно выявлять очаги возгорания по дыму. Чем быстрее возгорание обнаружено, тем легче его ликвидировать и тем меньше причиненный ущерб.

По пожарной безопасности сегодня все школы, детские сады, вузы, объекты с массовым пребыванием людей, АЗС, предприятия оснащены кнопками тревожного вызова и автоматической пожарной сигнализацией (АПС), сигналы с которых автоматически поступают на пульты единой дежурно-диспетчерской службы (ЕДДС). За счет этого удалось сократить время вызова спецслужб, что позволяет локализовать возгорания на ранних стадиях. В республике бывает, что пожарные приезжают на объект по сигналу АПС, в то время как администрация объекта и не догадывается о возгорании.

Безопасность на транспорте подразумевает установку на общественный транспорт, школьные автобусы, транспорт, перевозящий опасные грузы, датчиков системы ГЛОНАСС, выведенных на ЕДДС. Это помогает в режиме онлайн круглосуточно следить за их передвижением и в случае аварийных ситуаций принимать оперативные решения. Сегодня системой ГЛОНАСС уже оснащены школьные автобусы, а с 2017 года она будет устанавливаться на все выпускаемые легковые автомобили.

Немаловажную роль в программе «Безопасный город» играет и организация взаимодействия между реагирующими службами. Не секрет, что иногда из-за отсутствия взаимодействия службы теряют драгоценное время. Самый простой пример, когда при возникновении чрезвычайной ситуации (ЧС) человек не знает, как и кому звонить. Допустим, зимой произошел порыв на теплотрассе, вода стекает на проезжую часть. В этой ситуации, кроме коммунальных служб, нужно задействовать, возможно, еще и ГИБДД, чтобы ограничить движение на данном участке. В таких авариях, не говоря уже о более серьезных, ДТП или пожар, должна помочь система 112.

– Кстати, о едином телефоне 112. Еще в прошлом году прозвучала информации о том, что в 2017-м эта система должна пойти в опытную эксплуатацию.

– Действительно, это так. Мы уже набрали и обучили диспетчеров, подготовили необходимую аппаратуру, ждем разрешения на ввод от Минкомсвязи России. Когда система заработает, все звонки с номера 112 будут поступать к диспетчеру, который по определенной программе опрашивает дозвонившегося и параллельно сразу подключает необходимые службы. Согласитесь, это удобно. Во-первых, нет необходимости звонить на несколько адресов, к примеру, в случае того же ДТП - в ГИБДД, скорую и МЧС. Во-вторых, станет легче работать нашим дежурным службам. Диспетчер, разговаривая с позвонившим ему человеком, заполняет общую карточку, которая одновременно появляется на рабочих местах у диспетчеров служб 01, 02, 03, 04 и так далее. На карточке имеется вся необходимая информация о том, что, где и когда произошло. Службы могут подключиться к разговору и уточнить детали.

– Правильно ли я понимаю, что сейчас, пока система не работает, в случае ЧС лучше звонить по номерам 101, 102, 103?

– В настоящее время «Система 112» создана, но работает в тестовом режиме. Да, чтобы реагирование было более оперативным, лучше напрямую звонить по телефону 101, если нужна помощь пожарных, 102 - полиции, 103 - скорой и 104 - газовой службы. Но даже если человек позвонил по номеру 112, автоматическая система позволит ему, набрав дополнительно 1, 2, 3, 4, попасть в службу, которая ему необходима.

– Программа «Безопасный город» работает только в городах Удмуртии, или она охватывает и сельские территории?

– Программа не ограничивается лишь городом. Она активно и довольно успешно функционирует на территории всей республики. Более того, мы ежегодно планируем выделение субсидий для тех муниципальных образований, которые готовы в ней участвовать.

Современные средства связи позволяют принимать и передавать сигналы с любой территории независимо от дальности ее расположения. Говоря о той же системе 112, звонки со всей республики будут приниматься в Ижевске и только потом переадресовываться в те подразделения, которые должны реагировать. К примеру, при возникновении пожара в поселке Яр звонок поступит в Ижевск, а потом уйдет в Ярскую пожарную часть, ЦРБ и межведомственный отдел полиции. При этом по времени это будет гораздо быстрее, чем если бы звонок сразу поступил в Яр за счет одновременного оповещения всех задействованных служб.

– Как в дальнейшем будет развиваться программа?

– На территории Удмуртской Республики успешно реализуется государственная программа «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах», в рамках которой предусмотрено развитие аппаратно-программного комплекса «Безопасный город».

Сейчас необходимо объединить то, что уже сделано, то есть фактически замкнуть сигналы со всех объектов, подключенных к системе «Безопасный город», на пульты ЕДДС муниципальных образований. Безусловно, будем уделять внимание модернизации существующего оборудования, на место устаревших видеокамер придут современные с гораздо большим разрешением, позволяющим проводить опознавание по лицам или выявлять в толпе заданные лица. Если говорить о пожарном мониторинге объектов, то нам предстоит работать над конкретизацией датчиков, освоить современные разработки, которые указывают не просто объект, на котором произошел пожар, а конкретное место в нем.

Безопасность в каждый дом

Евгений Булдаков отмечает, что со временем к системе «Безопасный город» можно будет подключать и жилые дома. Тогда сигналы о возгорании, отсутствии отопления или горячей воды с общедомовых счетчиков будут поступать напрямую на ЕДДС. Это позволит сократить время реагирования, избежать человеческих жертв и материального ущерба.

В тему

Один из важных сегментов программы «Безопасный город» - это оповещение и информирование населения. На протяжении нескольких лет успешно функционирует система ОКСИОН (общероссийская комплексная система информирования и оповещения населения) - плазменные экраны, которые транслируют полезную информацию МЧС в местах массового пребывания людей. В планах ведомства применять современные системы оповещения - сирены, которые могут передавать не только звук, но и речевую информацию по порядку действий в той или иной ситуации.

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Автор статьи

Наталья ВАСНЕЦОВА Наталья ВАСНЕЦОВА Все материалы этого автора

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