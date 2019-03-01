Пройдём диспансеризацию в субботу! Очередной «единый день» - 16 марта **В субботу, 9 февраля, прошёл единый день диспансеризации. Впервые это было очень масштабное меропри...

Разглядеть «предрак». Это одна из главных задач диспансеризации. **4 февраля, в День борьбы с раком, главный врач Республиканского клинического онкологического диспан...

Учим «видеть» снимки. **Отвечая на вопрос о том, продолжится ли скрининг на рак молочной железы (раньше из районов в онкоди...