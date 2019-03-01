Поликлиника начинается с регистратуры
В поликлинике уже установлены и готовы к работе всё оборудование и техника, сегодня здесь ведутся последние приготовления. Надо сказать, что в эксплуатацию здание приняли ещё 29 декабря прошлого года – с этого дня началась подготовка к приёму посетителей. – Для того, чтобы оказывать медицинскую помощь, необходимо выполнить определённые требования и пройти процесс лицензирования, – пояснил Кирилл Гасников, главный врач поликлиники № 4.
Экскурсию по зданию Кирилл Владимирович начал с регистратуры, вернее, того места, где она будет располагаться:
– Здесь будут изолированные рабочие места, ограниченные специальным стеклом. Это позволит добиться того, что пациент, который общается с регистратором, не будет взаимодействовать с другим пациентом и регистратором.
По словам главврача, регистратура займёт достаточно немного места, так как здесь сегодня не должно находиться одновременно больше четырёх человек, а в дальнейшем – и вовсе не больше двух. К концу 2019 года или в первое полугодие 2020–го поликлиника планирует полностью перейти на электронные амбулаторные карты.
Одна из отличительных особенностей медучреждения – наличие нескольких входов: главного, входа в женскую консультацию, в отделения лучевой диагностики и неотложной помощи, а также в инфекционное отделение. При этом у каждого будет свой регистратор.
Умный теплоузел
Затем Кирилл Гасников повёл журналистов на производственный этаж, куда, вероятнее всего, больше не ступит нога ни одного жителя Ижевска. Здесь располагается теплоузел, как говорит Кирилл Владимирович, «самый умный»: он экономичный в работе, но при этом обеспечивает здание горячей водой всегда, независимо ни от каких факторов и непредвиденных ситуаций.
– В первое время я воспринимал его как космический корабль, – не скрывает восторга Кирилл Гасников и открывает дверь в помещение с большим количеством труб, обмотанных ярко–жёлтым теплоизоляционным материалом.
– Наш теплоузел обеспечивает горячей водой практически шесть тысяч квадратных метров площадей, – рассказывает главврач. – Он работает полностью в автоматическом режиме, что позволяет регулировать температурный режим в зависимости от необходимости, загруженности и времени суток. Теплоузел подключён к первичному контуру, то есть горячая вода и отопление формируются прямо в здании и распределяются на все площади.
Чистота должна быть в поликлинике
Центральное стерилизационное отделение поликлиники – ещё одно из мест, скрытых от глаз пациентов. Если говорить в общих чертах, то сюда заносятся грязное бельё и инструменты, которые, «проходя» через отделение, становятся исключительно стерильными и выдаются для работы поликлиники в отдельное окно.
– Та часть работы, которую раньше делали люди, сегодня будет производиться в автоматическом режиме, – говорит Кирилл Гасников. – Оборудование, установленное здесь, соответствует всем требованиям и способно выполнить в лучшем виде задачи, стоящие перед отделением.
Раньше для получения дистиллированной воды – только такой водой производится стерилизация – использовались так называемые аквадистилляторы. За 10–20 минут под воздействием определённых процессов обычная вода из–под крана превращалась в дистиллированную. Современный аппарат, установленный в поликлинике № 4, гораздо эффективнее, уверяет Кирилл Владимирович. Он производит в несколько раз больше абсолютно чистой воды, без примесей и микробов.
В прежние годы грязный инструмент в большом количестве ёмкостей вручную отмывали несколько человек, сегодня их заменит одна моечная машина. Принцип её работы отчасти похож на принцип работы посудомоечной машины. Правда, этот аппарат намного мощнее, удобнее и экономичнее.
Вымытый инструмент упаковывается и поступает в отделение для стерилизации. Это полустерильная зона. Здесь установлены аппараты для разных видов стерилизации, разных инструментов, белья. В помещении за стеной – абсолютно стерильная зона. Чтобы простерилизованное передать туда, используется специальное окошечко.
Цифра в помощь
В старом здании поликлиники № 4 нет отделения лучевой диагностики и рентгеновского отделения, она пользуется услугами других лечебных учреждений. В новом – есть оба отделения, причём оборудованные новейшей аппаратурой. Здесь полностью подключённые к Интернету рабочие места, произведена полная цифровизация всех рентгеновских услуг.
– В сложных случаях мы можем отправить снимок на консультацию в другое учреждение, включая московское, – сообщил Кирилл Гасников. – Получив результат в течение десяти минут, мы выдаём его пациенту на электронном носителе. При необходимости можем выдать в бумажном варианте или на плёнке.
Современное оборудование установлено без исключения во всех отделениях поликлиники. Оно повысит эффективность и качество оказываемой поликлиникой медицинской помощи.
Удобно, комфортно и безопасно
В новой поликлинике, тем более попав сюда в первый раз, довольно сложно ориентироваться: несколько входов, четыре этажа, множество кабинетов. Но беспокоиться не стоит, ведь проектом объекта предусмотрена удобная маршрутизация, чтобы пациенты не терялись, максимально быстро и удобно получали услуги. В помощь посетителям будет установлен интерактивный стол: несколько касаний пальцев, и умная машина укажет нужное направление. Кроме того, ориентироваться можно по цветам стен, в каждом отделении он свой. У гинекологического, например, розовый, у отделения лучевой терапии – сиреневый, коридор выкрашен в бежевый цвет. В поликлинике – два лифта. Пропускная способность одного – шесть человек, второго – двенадцать. Большой лифт предназначен в том числе для людей с особенностями здоровья. Вообще, что касается доступной среды, то в поликлинике она полностью подстраивается под нужды инвалидов и маломобильных групп населения. Удобные пандусы, на каждом этаже – санузлы с расширенными дверными проёмами и бесконтактной сантехникой, специальный аппарат для преодоления ступеней колясочниками.
Всё в порядке в поликлинике и с безопасностью. Слепых зон нет ни на одном из этажей.
– Видеокамера в автоматическом режиме выводится на пульт охраны и в течение 30 дней непрерывно записывает всё происходящее на этаже, – уточнил Кирилл Гасников. – Кроме того, на всех этажах установлены датчики несанкционированного проникновения и датчики движения. Думаю, что такой системы безопасности на сегодняшний момент нет ни в одном лечебном учреждении.
Система противопожарной безопасности так же работает в автоматическом режиме и так же замкнута на пульт охраны. В случае необходимости она срабатывает и открывает автоматически запасные выходы, закрывает все ненужные двери, опускает на первый этаж лифты. Эвакуационные двери оснащены системой «Антипаника», благодаря которой эвакуирующиеся люди могут легко выйти в безопасное место, а попасть обратно в опасное не смогут.
В общем, после обхода отделений и кабинетов поликлиники №4 журналисты разделили восторг главного врача Кирилла Гасникова и убедились, что «лечиться и работать здесь будет одно удовольствие».
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В поликлинике № 4 у пациентов будет возможность заниматься лечебной физкультурой. Для этого оборудован специальный зал с душевыми и раздевалками. пол в этом помещении выполнен из специальных пород дерева, имеет многослойную конструкцию, что не позволит избежать травм.
По словам Альфии Нафиковой, заместителя главного врача по поликлиническому разделу работы, уже сегодня учреждение активно работает по национальному проекту «Активное долголетие»:
– Новые площади и современное оборудование позволят ещё более эффективно проводить работу в этом направлении. В зале ЛФК будут отдельно заниматься пенсионеры, молодёжь, а также люди с определёнными заболеваниями.
В планах коллектива поликлиники – обустроить на территории учреждения тропу здоровья для любителей скандинавской ходьбы и активного отдыха.
Цифры
1394,1 кв. м. – площадь старого больничного комплекса.
6778 кв. м. – площадь нового больничного комплекса.
Фото Сергея РОГОЗИНА
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