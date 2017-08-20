Победа в Лос-Анджелесе! 13 августа в Лос-Анджелесе на финальных соревнованиях по боксу и дзюдо в рамках Всемирных игр среди п...

Серебро Широбокова обещает перспективы Сергей Широбоков заставил говорить не только о своей родине – Удмуртии. Он также внес важный вклад в ...

«Титан» начинается с пробежки В Воткинске прошли первые соревнования по триатлону TITAN в рамках проекта «Удмуртия - территория спо...