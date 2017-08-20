На Забег добрых дел, который состоится в Ижевске 3-го сентября, уже зарегистрировались свыше 300 человек, сообщают организаторы.
Забег добрых дел проводится в России третий год подряд, при этом в Ижевске мероприятие проводится впервые.
Благотворительный проект фонда «Дети-бабочки» и Промсвязьбанка реализуется в Ижевске при поддержке Министерства по физической культуре, спорту и молодежной политике Удмуртской Республики и направлен на лечение и адаптацию детей с редким и тяжелым заболеванием буллезный эпидермолиз. Ознакомиться с условиями участия и зарегистрироваться можно на сайте, либо на платформе Russia Running.
Оказать помощь может любой желающий – как участвуя в Забеге на 2, 10 или 21 км, так и просто перечисляя в фонд любую сумму. Все финишировавшие получат памятную медаль. Медаль выполнена специально для участников Забега добрых дел по эскизу, подготовленному семьей ребенка - бабочки.
Вместе с Ижевском 3 сентября стартуют Волгоград и Новороссийск. Итоги подведут 8 октября в Москве. Зарегистрироваться на забег и узнать о проекте подробнее можно на сайте. Особенностью этого сезона станет международный статус проекта - к бегунам из России присоединяются бегуны из Чили и Сингапура. С каждым годом «Забег добрых дел» охватывает все больше новых городов, в этом году в России принять участие сможет более 4,5 тысяч человек.
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