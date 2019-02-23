Ижевск стал вторым в программе гастрольного тура по 22—м городам России. Это уже пятый совместный проект компании «Роснефть» и Хора Сретенского монастыря, в числе которых постановки «Роснефть. Великой Победе посвящается», «Несвятые святые», «Романовы» и «Россия: время, вперёд!». В столице Удмуртии мероприятие состоялось при организационной поддержке ОАО «Удмуртнефть».
Увлекательное, яркое по силе своей выразительности зрелище совместило в себе хоровое и театральное искусство, вокал и инструментальную музыку, мультимедийные технологии и световые спецэффекты. И вместе с тем постановка стала вдумчивым проникновенным разговором со зрителем на универсальном языке человечества – языке музыки. Автор идеи концерта – художественный руководитель Хора Сретенского монастыря, заслуженный артист России Никон Жила высказал мнение о том, что в «Шедеврах мировой культуры» изящно переплелись великая классическая, духовная и эстрадная музыка:
— Мы постарались собрать лучшие произведения, как русские, так и зарубежные, и подарить им новое звучание. Несколько месяцев готовились новые аранжировки, подбирался сценический видеоряд, в проекте приняли участие молодые талантливые исполнители. Всё потому, что музыка – могучий источник мысли, который воодушевляет весь мир.
Гостями концерта стали работники «Удмуртнефти», учащиеся «Роснефть—классов», представители духовенства, общественных организаций и местных органов власти. В воплощении постановки на сцене приняли участие вокальная группа «Кватро», актриса Алёна Биккулова, участницы шоу «Голос» Софья Онопченко, финалистка шоу «Голос. Дети» Мария Панюкова, солистка китайской филармонии Инна Деменкова, симфо—группа «Гольфстрим», а также артист балета—модерн, победитель шоу «Танцы на ТНТ» Ильшат Шабаев.
– В каждом спектакле я ищу то, что станет громким душеспасительным словом. Мне кажется, вне зависимости от того, насколько глубоко верующий человек, после этой постановки благодаря удивительным песням, шедеврам мировой классики, невероятной красоте видеоэкрана он обязательно проникнется чем—то высоким и божественным, духом любви и доброты, – рассказала перед началом концерта актриса Алёна Биккулова.
В этот вечер со сцены звучали музыка Вивальди, Баха, Сартори, Луи Армстронга, Стинга и известные русские народные песни. А благодаря эффектным видеоинсталляциям зрители смогли совершить необыкновенное путешествие во времени и пространстве: побывать в древних храмах Иерусалима, дворцах солнечной Испании, величественном парижском Нотр—Даме, пройтись по улочкам Венеции и родному русскому полю. Но самое главное, подпевая знакомым мотивам, каждый смог в этот вечер посетить уголки своей души, где живут необыкновенная радость и тихая грусть, любовь и тяга к прекрасному.
Елена Пименова, инженер управления добычи нефти и газа ОАО «Удмуртнефть»:
– Впечатления самые яркие, особенно запомнились Хор Сретенского монастыря и группа «Кватро», которые покоряют своей энергетикой, голосами, исполнением. Признаться, я душевно отдохнула, музыка расслабляет и насыщает одновременно. Спасибо нашему руководству за возможность посещать такие концерты.
Андрей Топал, генеральный директор ОАО «Удмуртнефть»:
– Я хотел бы выразить благодарность всем артистам за то, с каким профессионализмом они отдаются своему делу. Спасибо за праздник музыки и слова, за то, что позволяете прикоснуться к знаковым шедеврам мировой культуры и ещё раз задуматься об истинных человеческих ценностях.
Дина ИСМАГИЛОВА
Комментарии
Написать комментарий
Можно войти через аккаунт Удмуртской правды или соц. сети
Если вы не зарегистрированы на нашем сайте и у вас нет профиля в соц. сетях, зарегистрируйтесь , это займёт пару секунд, после чего вы сможете оставить комментарий.