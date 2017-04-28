В Ижевске открылась Всероссийская ярмарка, которая будет работать до 1 мая. Одна из лучших ярмарок России развернулась на Центральной площади Ижевска впервые в масштабном павильоне площадью 2800 кв. м. Здесь разместили свою продукцию 136 предприятий из 34 регионов страны.
В день открытия ярмарку посетил Глава Ижевска Юрий Тюрин. «Ярмарка пользуется популярностью среди ижевчан, так как здесь представлен большой ассортимент продукции из разных уголков нашей страны. Уверен, что накануне весенних праздников горожане с удовольствием посетят павильоны, и каждый найдет здесь для себя товары по душе», - отметил Глава города.
В церемонии открытия выставки принял участие Председатель Городской думы Ижевска Олег Гарин: «Предприятия из более чем 30 регионов представили свою продукцию на ярмарке, в этом году увеличено число павильонов. Без сомнения, и покупатели, и продавцы останутся довольны ярмаркой».
Посетителей выставки ждет огромный выбор морских и речных деликатесов с Сахалина, Камчатки и впервые - из Якутии. Ценители мясных закусок по достоинству оценят продукты российских и белорусских фермеров. В широком ассортименте - разнообразные сыры, специи, восточные торты, мед из регионов России, оливковое масло из Греции и другие товары.
Кроме продуктов питания здесь можно найти оригинальную одежду, головные уборы, красивую бижутерию, натуральную косметику зарубежного и российского производства. Представлены детские товары, продукция для садоводов и многое-многое другое.
В выходные посетители смогут посмотреть модные показы коллекций одежды от участников ярмарки, а также принять участие в разнообразных мастер-классах.
На правах рекламы
Фото: izh.ru
Комментарии
Написать комментарий
Можно войти через аккаунт Удмуртской правды или соц. сети
Если вы не зарегистрированы на нашем сайте и у вас нет профиля в соц. сетях, зарегистрируйтесь , это займёт пару секунд, после чего вы сможете оставить комментарий.