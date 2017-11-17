Например, как в китайском Харбине, где ижсталевцы выиграли у команды «КРС Хэйлунцзян» со счетом 4:2. Кстати, капитаном этой китайской команды является Евгений Рыбницкий, игравший при главном тренере Сергее Абрамове в «Ижстали». Четырежды в этой встрече шайбы влетали в ворота при неравных составах. Счет открыл при игре в большинстве Павел Курдюков с передачи Сергея Лапина. В середине второго периода Василий Хабаров тоже реализовал большинство – 2:0. Йоонас Хурри отквитал одну шайбу также при численном превосходстве. Ровно через минуту Сергей Лапин завершил комбинацию с участием Александра Черникова и Дениса Вихарева – 3:1. Это уже была заявка на победу. И все-таки к перерыву Михаил Мокин, выступающий за китайцев, вновь сделал разрыв в счете минимальным при игре в большинстве. Заключительную шайбу в концовке матча отправил в сетку пустых ворот Андрей Щербов – это его первая шайба в составе «Ижстали».
«Ижсталь» – «Нефтяник» (Альметьевск) – 3:4 (в овертайме). За 47 секунд до сирены 1070 зрителей почти физически ощущали, что «Ижсталь» в этом матче заработает три очка. Счет был 3:1 в пользу хозяев. Однако бросок Виталия Каменева с острого угла достиг цели – 3:2. Тренеры «Нефтяника» взяли тайм-аут. Было понятно, что они намерены заменить вратаря шестым полевым игроком. Ижсталевцы были готовы к этому и перехватили шайбу. За 20 секунд до сирены вбрасывание было в зоне «Нефтяника». Гостям быстро удалось вывести шайбу. Вскоре ее прижал ко льду ижевский вратарь Савелий Кононов. Оставалось 11 секунд. Теперь вбрасывание было произведено на половине поля «Ижстали», и почти мгновенно гости отправили ее в сетку – 3:3 за шесть секунд до сирены. Теперь сирена возвестила не об окончании матча, а о перерыве перед овертаймом.
Команды обменялись атаками. Находившийся у борта в правом углу Динар Хамидуллин напрямик двинулся к ближней штанге и забросил решающую шайбу. Таким образом «Нефтяник» завоевал два очка, оставив в распоряжении «Ижстали» лишь одно. В этой игре не участвовал из-за травмы Антон Кочуров, но он присутствовал во дворце и проводил автограф-сессию для болельщиков. А вот Денис Вихарев покинул команду и теперь попытается выйти на главную роль в другом клубе. В «Металлурге» (Новокузнецк) это ему по силам. И еще несколько слов об игре с «Нефтяником». Шайбы во втором периоде забросили Ленар Мансуров и Никита Панасенко. В третьем периоде вполне возможна была «игра по счету» 2:0. И такая игра получалась, но на 49-й минуте допустили нарушения правил Алексей Баженов и Сергей Боголейша. Втроем против пятерых ижсталевцы выстояли, но перед выходом пятого игрока Александр Сумин сделал точный бросок, отквитав одну шайбу. Это повысило настрой «Нефтяника», и хотя после хорошего индивидуального прохода Сергей Лапин забросил важную шайбу (это его десятая шайба в сезоне за «Ижсталь»), но гости не потеряли решимости до последней минуты матча.
- Таким исходом я расстроен и разочарован, - не стал скрывать главный тренер «Ижстали» Сергей Душкин. Он отметил, что неплохо влились в состав Валентин Макаров из Глазова, а также Михаил Дыньков, имеющий за плечами магнитогорскую школу хоккея.
Фото: hcizhstal.ru
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