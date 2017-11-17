Главная » Спорт » На выезде результат лучше

На выезде результат лучше

16 ноября
0

Завтра (17 ноября) хоккеисты «Ижстали» встречаются в Нефтекамске с местным «Торосом». Будем надеяться, что ижсталевцы сыграют наступательно.

Untitled 1 На выезде результат лучше

Например, как в китайском Харбине, где ижсталевцы выиграли у команды «КРС Хэйлунцзян» со счетом 4:2. Кстати, капитаном этой китайской команды является Евгений Рыбницкий, игравший при главном тренере Сергее Абрамове в «Ижстали». Четырежды в этой встрече шайбы влетали в ворота при неравных составах. Счет открыл при игре в большинстве Павел Курдюков с передачи Сергея Лапина. В середине второго периода Василий Хабаров тоже реализовал большинство – 2:0. Йоонас Хурри отквитал одну шайбу также при численном превосходстве. Ровно через минуту Сергей Лапин завершил комбинацию с участием Александра Черникова и Дениса Вихарева – 3:1. Это уже была заявка на победу. И все-таки к перерыву Михаил Мокин, выступающий за китайцев, вновь сделал разрыв в счете минимальным при игре в большинстве. Заключительную шайбу в концовке матча отправил в сетку пустых ворот Андрей Щербов – это его первая шайба в составе «Ижстали».

«Ижсталь» – «Нефтяник» (Альметьевск) – 3:4 (в овертайме). За 47 секунд до сирены 1070 зрителей почти физически ощущали, что «Ижсталь» в этом матче заработает три очка. Счет был 3:1 в пользу хозяев. Однако бросок Виталия Каменева с острого угла достиг цели – 3:2. Тренеры «Нефтяника» взяли тайм-аут. Было понятно, что они намерены заменить вратаря шестым полевым игроком. Ижсталевцы были готовы к этому и перехватили шайбу. За 20 секунд до сирены вбрасывание было в зоне «Нефтяника». Гостям быстро удалось вывести шайбу. Вскоре ее прижал ко льду ижевский вратарь Савелий Кононов. Оставалось 11 секунд. Теперь вбрасывание было произведено на половине поля «Ижстали», и почти мгновенно гости отправили ее в сетку – 3:3 за шесть секунд до сирены. Теперь сирена возвестила не об окончании матча, а о перерыве перед овертаймом.

Команды обменялись атаками. Находившийся у борта в правом углу Динар Хамидуллин напрямик двинулся к ближней штанге и забросил решающую шайбу. Таким образом «Нефтяник» завоевал два очка, оставив в распоряжении «Ижстали» лишь одно. В этой игре не участвовал из-за травмы Антон Кочуров, но он присутствовал во дворце и проводил автограф-сессию для болельщиков. А вот Денис Вихарев покинул команду и теперь попытается выйти на главную роль в другом клубе. В «Металлурге» (Новокузнецк) это ему по силам. И еще несколько слов об игре с «Нефтяником». Шайбы во втором периоде забросили Ленар Мансуров и Никита Панасенко. В третьем периоде вполне возможна была «игра по счету» 2:0. И такая игра получалась, но на 49-й минуте допустили нарушения правил Алексей Баженов и Сергей Боголейша. Втроем против пятерых ижсталевцы выстояли, но перед выходом пятого игрока Александр Сумин сделал точный бросок, отквитав одну шайбу. Это повысило настрой «Нефтяника», и хотя после хорошего индивидуального прохода Сергей Лапин забросил важную шайбу (это его десятая шайба в сезоне за «Ижсталь»), но гости не потеряли решимости до последней минуты матча.

  • Таким исходом я расстроен и разочарован, - не стал скрывать главный тренер «Ижстали» Сергей Душкин. Он отметил, что неплохо влились в состав Валентин Макаров из Глазова, а также Михаил Дыньков, имеющий за плечами магнитогорскую школу хоккея.

Фото: hcizhstal.ru

Метки: Удмуртия хк "Ижсталь"- "Нефтяник" (Альметьевск)

Комментарии

нет комментарев

Написать комментарий

Можно войти через аккаунт Удмуртской правды или соц. сети

Войти через Facebook Войти через Vkontakte Войти через Twitter Войти через Google Войти через Yandex

Если вы не зарегистрированы на нашем сайте и у вас нет профиля в соц. сетях, зарегистрируйтесь , это займёт пару секунд, после чего вы сможете оставить комментарий.

Автор статьи

Александр СТАРШОВ Все материалы этого автора

Читать также

Не хватило сил до победы
16 ноября
Все календарные матчи ижевских команд на этой неделе начинались с минуты молчания по погибшим при взр...
Второе «серебро»
16 ноября
На основе краудфандинга
16 ноября
Победа Максима Чернышева
16 ноября

Вопросы и ответы Rss

вопрос 21 июня 2016
О строительстве Республиканского реабилитационного центра для детей и подростков
ответ
вопрос 24 мая 2016
В размере 60 процентов от заработка
ответ
вопрос 24 мая 2016
Хочу узнать, откуда я родом и кто мой отец
ответ
вопрос 27 апреля 2016
ответ
Задать вопрос

Час письма Rss

Любовь Ионова, Борис Решетников, Анна Кузнецова, Любовь Репина, Вероника Санникова, Мария Шелемова, пос. Кизнер
«Наша работа - о людях забота»
Юрий ПОЛУПУДНОВ, г. Самара
Заехал к другу в Акилово
Светлана РОДИОНОВА, г. Сарапул
Не называйте «детьми войны»
Тимиргузяль Гафурова
Праздничный маршрут
Написать письмо