Важен каждый голос
Встречу с журналистами Виктор Михайлович начал с информации о ситуации, сложившейся на 30 января. Он отметил, что на этот день участвуют в избирательном процессе 14 человек. Из них два кандидата уже зарегистрированы – представитель партии ЛДПР Владимир Жириновский и КПРФ – Павел Грудинин.
29 января представители кандидата Владимира Путина сдали документы для регистрации, в том числе 315 тысяч подписей. В соответствии с постановлением Центральной избирательной комиссии у всех кандидатов, которые будут сдавать документы для регистрации, будут проверяться по 60 тысяч подписей, собранных в поддержку кандидата. Допускается не свыше 5 процентов каких–то погрешностей в подписных листах. Если обнаружится превышение этого допуска, то дополнительно подвергаются проверке ещё 30 тысяч подписей.
В случае, если и в дополнительном объёме проверенных подписей будет выявлено свыше 5 процентов нарушений, то кандидату будет отказано в регистрации.
Особый день в календаре
31 января – знаковое событие в выборной кампании – последний срок сдачи документов кандидатами, выдвинутыми политическими партиями, и самовыдвиженцев. Установлен единый срок этой процедуры – 31 января, 18.00. Весь пакет документов, в том числе подписные листы, должны быть предоставлены в Центральную избирательную комиссию Российской Федерации.
– После этого часа мы будем понимать, – сказал Виктор Кушко, – кто проходит в следующий этап проверки документов, которые будут представлены в ЦИК России.
Как известно, на первоначальном этапе после назначения выборов звучали такие цифры –46 человек заявляли о своём желании участвовать в выборах в качестве самовыдвиженцев, и 24 политические партии заявляли о том, что они будут выдвигать своих кандидатов. Время, как говорится, всё расставляет по местам.
31 января – начало работы по приёму заявлений о голосовании по месту нахождения избирателей. С этого дня по 12 марта любой избиратель вне зависимости от места нахождения может обратиться там, где он пребывает, в любую территориальную избирательную комиссию, а также в любой МФЦ с заявлением о голосовании по месту нахождения в день единого голосования 18 марта 2018 года. Сделать это можно и через портал госуслуг.
Заявления на все случаи
25 февраля к этой работе подключатся участковые комиссии. В таком же порядке в любую участковую комиссию избиратель может подать заявление, указав адрес, где он будет находиться в единый день голосования. С помощью специалистов, которые будут принимать заявления, ему определят тот избирательный участок, куда избирателю необходимо будет подойти в день голосования.
Существует и ещё одна форма подачи заявлений. Это так называемые спецзаявления тех людей, которые определяются с местом голосования в самый последний момент в связи с выездами в какие–то срочные командировки, незапланированными делами. Для этой категории граждан предусмотрена подача спецзаявлений, защищённых специальной маркой. Такое заявление можно будет подать с 13 марта до 14 часов 17 марта в участковую избирательную комиссию по месту регистрации, также указав адрес, где избиратель будет находиться в день голосования, чтобы определить избирательный участок для голосования.
Под контролем видео
В настоящее время силами «Ростелекома» на избирательных участках проводится монтаж видеонаблюдения. Всего в Удмуртской Республике будут задействованы под видеонаблюдение 485 участковых избирательных комиссий и все 34 территориальные избирательные комиссии. Это нововведение по сравнению с 2012 годом, когда у нас в последний раз применялось видеонаблюдение.
Тогда в территориальных избирательных комиссиях видеонаблюдение не устанавливалось, оно было только на участковых. Где будет устанавливаться оборудование, определяли Минкомсвязи совместно с ЦИК Российской Федерации. Задача поставлена такая: охватить как можно большее количество избирателей. Всего, по данным ЦИК России, видеонаблюдением будет охвачено не менее 80 процентов пришедших на выборы, исходя из технических возможностей и выделенных средств.
Три этапа работы
В эти дни в республике проходит обучение членов территориальных и участковых избирательных комиссий.
– В ходе обучения, – говорит Виктор Кушко, – мы повторяем порядок приёма заявлений о голосовании по месту нахождения, несмотря на то, что в сентябре 2017 года в Удмуртской Республике такой порядок применялся, но за последние три месяца были внесены определённые изменения Центральной избирательной комиссией России, касающиеся начала работы. В прошлую кампанию участковые комиссии начинали работать за 10 дней до дня голосования, теперь заявления начнут принимать за 20 дней. Если раньше заявления можно было подавать в территориальную избирательную комиссию по месту регистрации или по месту пребывания, сейчас в любую избирательную комиссию вне зависимости, где человек находится.
Небольшие изменения произошли и в программном продукте обработки заявлений. Работа участковых избирательных комиссий начнётся за 30 дней до дня голосования. Начиная с 16 февраля, члены избирательных комиссий будут встречаться с избирателями, проводить обход домовладений, квартир. Запланировано три этапа обхода.
Первый будет проводиться для того, чтобы довести до жителей республики возможность подачи заявлений для голосования по месту нахождения. Будет раздаваться специальный буклет, объясняющий порядок и правила подачи такого заявления.
Второй обход будет связан с приглашением на сверку списков избирателей на избирательные участки. Третий этап – с непосредственным приглашением на выборы с указанием номера и адреса участка для голосования.
КОИБов станет больше
29 января в Удмуртскую Республику поступили комплексы обработки изби рательных бюллетеней (КОИБы) в количестве 140 единиц. Из них 135 будут размещаться на участках города Ижевска. На вторник предварительно запланирована широкая презентация работы комплексов обработки избирательных бюллетеней с приглашением журналистов, представителей политических партий, наблюдателей. До 2015 года КОИБы в республике уже применялись. Они размещались на избирательных участках Ижевска, но задействовано было всего 59 штук.
29 января избирательная комиссия Удмуртии получила и защитные марки для бюллетеней, которые в последующем будут передаваться в территориальные избирательные комиссии.
На территории республики созданы 1183 постоянные избирательные комиссии. Кроме того, в больничных стационарах, изоляторах и в одной из воинских частей будет работать 21 временная избирательная комиссия.
Центральная избирательная комиссия Удмуртии прогнозирует, что явка на выборы Президента Российской Федерации в республике превысит 60 процентов от числа избирателей. По данным ЦИК, в Удмуртии в настоящее время 1 миллион 191 тысяча 779 жителей, обладающих правом голоса. 7200 молодых людей примут участие в выборах впервые. Молодым избирателям будут вручаться сувениры – ручки и браслеты, органами местного самоуправления для них будут проводиться праздничные мероприятия. Во всех вузах республики ЦИК Удмуртии планирует встречи со студентами, посвящённые выборной кампании.
Для обеспечения безопасности проведения выборов на избирательных участках в городах и районных центрах будут закуплены и установлены рамки металлодетекторов.
Завершая встречу с журналистами, Виктор Кушко подчеркнул:
– За последние пять с половиной лет у нас не было нарушений, которые поставили бы под сомнение итоги выборов любого уровня.
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