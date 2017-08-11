4 августа в столице Удмуртии открылся 100-й магазин торговой сети «Пятёрочка». Для республики в целом и жителей Ижевска в частности - это открытие, без преувеличения, стало знаковым событием.
Универсамы торговой сети давно полюбились жителям города: в магазине можно купить продукты к семейному ужину, выбрать вкусные деликатесы для праздничного стола, именно сюда ижевчане идут за подарками для родных и близких. В итоге сегодня «Пятёрочка» - один из основных игроков на продовольственном рынке Удмуртии.
Важное событие
100-й магазин торговой сети открылся по адресу: ул. Пушкинская, 244. Это универсам большого формата с площадью торгового зала около 600 квадратных метров, в котором, по словам сотрудников компании, представлены все современные технологии розничного бизнеса. Открытие каждого магазина, несмотря на то, что в целом по стране их уже больше 9,5 тысячи, - важное событие. Директор Приволжского дивизиона торговой сети «Пятёрочка» Эмиль Багиров, присутствовавший на торжественном мероприятии, отметил, что покупателям предложен высокий уровень сервиса и большой выбор свежих продуктов по доступным ценам, а также специальные скидки и акции.
Качественно и доступно
«Пятёрочка» всегда отличалась качеством и свежестью продукции. В магазинах всегда в наличии товары местных производителей, которым покупатели доверяют в первую очередь. Аппетитные колбаски и сосиски, мясные деликатесы, свежие овощи – большинство этих товаров привезены из разных районов Удмуртии и пользуются у ижевчан повышенным спросом. Практически вся молочная продукция и хлеб в «Пятёрочке» тоже от удмуртских производителей. В общем, доля местных продуктов составляет практически четверть ассортимента.
Нравится жителям республики и наличие в универсамах зон «фреш», которые включают фрукты, овощи, молочные товары. Активным развитием этого направления компания начала заниматься в 2013 году, и с тех пор количество свежих товаров в универсамах только растет.
– Мы постоянно контролируем свежесть продукции. А акцент на категории «фреш» мы сделали не случайно - потребитель ежедневно должен получать продукцию высокого качества и по оптимальным ценам, - говорит Эмиль Багиров.
Покупки на пять с плюсом
Помимо доступных цен, «Пятёрочка» регулярно предлагает своим покупателям скидки и акции. При этом в месячных и недельных промоакциях участвуют до 100 товаров, а скидки на некоторые категории могут достигать 50 процентов.
Не забывает «Пятёрочка» о пенсионерах. По понедельникам с 9 до 13 часов для них действует 10-процентная скидка. В остальные дни купить товары они могут со скидкой в 5 процентов. А еще в магазинах торговой сети действует программа «Семейная среда», когда по средам с 9 до 17 часов покупатели с детьми до 12 лет могут сделать покупку со скидкой в 10 процентов.
– Мы социально ориентированная компания, - поясняет Эмиль Багиров. – Поэтому хотим максимально обеспечить слабо защищенные слои населения и предоставить им возможность покупать свежую и качественную продукцию по специальным ценам.
До конца 2017 года торговая сеть «Пятёрочка» планирует открыть в Удмуртии еще 15 магазинов, 8 из них в Ижевске. Поэтому еще больше жителей республики смогут покупать свежие и качественные продукты по доступным ценам.
Кстати
В июле 2017 года в сети «Пятёрочка» стартовала программа лояльности «Выручай-карта». За каждую покупку на бонусную карту начисляются баллы, которые можно использовать при оплате следующих покупок. За каждые 20 рублей начисляется 1 балл, а если сумма покупки более 555 рублей - 1 балл за каждые 10 рублей. Предусмотрены дополнительные баллы на день рождения и в первый приветственный месяц. Карту дают при любой покупке от 555 рублей бесплатно, если сумма меньше, то ее можно приобрести за 25 рублей.
Цитата
Виктор Лашкарев, исполняющий обязанности министра промышленности и торговли Удмуртской Республики:
– «Пятёрочка» - очень активная компания, и она интересна для нас тем, что идет навстречу местным товаропроизводителям и создает в республике новые рабочие места с конкурентной заработной платой. Мы приветствуем развитие всех видов торговли и желаем компании лояльных потребителей.
Фото Олеси ПЛЕТЕНЕВОЙ
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