Поворот судьбы
29–летняя Александра Елена Тарус из Румынии должна была стать успешной танцовщицей: она окончила хореографическую школу, её ждала насыщенная карьера. Но однажды она оказалась в цирке, была очарована этим искусством и, кроме того, полюбила циркового артиста – наследника знаменитой европейской династии Давио Тоньи, вышла за него замуж, приняла его кочевой образ жизни и начала осваивать цирковые жанры. Пять лет назад Александра начала репетировать редкий номер – полёт под куполом цирка на креплении за волосы. Сейчас она не только поднимается в воздух, но и ассистирует мужу в клетке с тиграми.
Репетировать вис на волосах с дополнительным утяжелением Александра начала около пяти лет назад, постепенно наращивая вес груза. Предыдущий мировой рекорд – 56 кг утяжеления в висе на собственных волосах – артистка преодолела уже довольно давно и стремилась к тому, чтобы рекорд выглядел максимально внушительно. Этим летом она отправила заявку в комиссию Книги рекордов Гиннесса. Последняя серия тренировок происходила в Ижевске. В качестве груза она использовала… артиста труппы «Слоны и тигры» Андрея Конахина, вес которого составляет 85 кг.
Точная фиксация
Условия представления достижения Александры на рекорд требовали соблюдения множества деталей. Сотрудники штаб–квартиры Книги рекордов Гиннесса в Лондоне должны быть уверены, что всё происходящее снимают несколько видеокамер с разных ракурсов, каждая – одним дублем, без монтажа и какой–либо обработки видео. Фиксировать исполнение рекорда должны независимые наблюдатели. Когда интернациональная группа наблюдателей (в ней присутствовали граждане России, Беларуси, Италии, Великобритании) собралась в нашем цирке, а артистка разогрела мышцы, несколько мужчин из труппы программы «Слоны и тигры» принесли на манеж спортивные диски, одолженные в тренажёрном зале по соседству: три «блина» по 20 кг, два – по 10 кг и один пятикилограммовый «блинчик». Исполнение рекорда началось.
В подвешенном состоянии
Следующие минуты в цирке стоило бы сопроводить барабанной дробью и драматичным объявлением шпрехшталмейстера «Внимание, исполняется смертельный номер!».
На напольных весах, поставленных на жёсткую подставку на манеже, спортивное снаряжение взвешивают. Электронные весы показывают цифру 85,4 кг – спортивные диски оказываются немного тяжелее своего номинального веса. Их скрепляют надёжным ремнём с карабином. Тем временем Александра демонстрирует крепление с крючком, умело вплетённое в её длинные волосы: кроме этого зацепа на ней нет ни одного приспособления, которое помогло бы ей держать в воздухе собственный вес и дополнительный груз. Руководитель программы Серж Бондарчук показывает ей большой палец – вес дисков зафиксирован на камеру, пора выполнять рекорд. Трос, тянущийся под купол цирка, цепляют за крепление в волосах Александры. Звучит привычная цирковая команда «Ап!», и артистку медленно начинают поднимать в воздух. Когда ступни Александры оказываются в полуметре над манежем, на её лодыжки накидывают ремень, соединяющий спортивные диски. Трос продолжает поднимать артистку вверх. Теперь на волосах, собранных в пучок на макушке, Александра Тарус удерживает собственный вес и 86,4 кг железа. Видно, насколько напряжены её мускулы. Серж Бондарчук ставит на манеж рулетку с зафиксированным отрезком в 50 см – видно, что между висящим на ногах Александры грузом и манежем на самом деле сантиметров 70.
Условия рекорда выполнены. Артистку опускают на ковёр арены. Осталось дождаться решения комиссии о признании рекорда действительным.
Секреты трюка
Буквально через минуту улыбающаяся Александра Елена Тарус начинает объяснять собравшимся, как она готовилась к этому экстремальному рекорду:
– Независимо от того, какое решение примут члены жюри, я счастлива – сбылась моя мечта. Я доказала прежде всего самой себе, что могу выйти за пределы привычных человеческих возможностей. Как я делаю это? Перед каждым выполнением трюка необходимо очень хорошо разогреть мышцы шеи и спины. Хорошим стимулированием становится то, что я выполняю полёт на волосах каждый день – на представлениях программы «Слоны и тигры» и на репетициях. Конечно, перед упражнением с утяжелением приходится концентрироваться. После каждого выполнения этого трюка я становлюсь выше на пару сантиметров – позвоночник буквально растягивается. Потом позвонки принимают привычное положение – до следующей тренировки.
Оказалось, что особых секретов ухода за волосами у Александры нет. Разве что перед выполнением трюка она их смачивает водой и тщательно расчёсывает, чтобы они обвились вокруг крепления единым надёжным «жгутом».
И, конечно, в дальнейших планах артистки – побить собственный рекорд, взять ещё больший вес.
Не пытайтесь повторить дома!
Полёт под куполом на волосах – старый цирковой жанр, но даже несмотря на это, им владеют считанные единицы артистов из разных стран. Большинство из них – девушки, совсем редко в этом жанре работают мужчины, отращивающие ради работы длинные «косы». Все они получают контракты в лучших цирках мира.
– Большинство таких артистов работают соло: полёт на волосах эффектен сам по себе. Совсем редко этот номер исполняют две миниатюрные девушки, и тогда в воздухе одна часто висит на ногах другой, но вес этих исполнительниц, повторю, совсем маленький, – говорит Серж Бондарчук.
В Советском Союзе воздушный полёт на волосах исчез с манежа, поскольку по советским эстетическим канонам был признан непривлекательным и даже унизительным. Критики посчитали, что зрители будут ассоциировать его с обидным тасканием за волосы. Неудивительно, что за все 15 лет существования нового ижевского цирка наши зрители увидели такой воздушный полёт впервые. Артисты цирка предупреждают, что непрофессионалам «в домашних условиях» этот трюк повторять не рекомендуется: попытка покачаться на волосах может закончиться серьёзной травмой. Прежде чем впервые выйти на манеж с трюком «полёт на волосах», Александра репетировала почти два года.
Сотрудник Государственного цирка Удмуртии Владимир Шкелёв, проработавший на манеже большую часть жизни, комментирует:
– Далеко не каждый человек может вынести такую нагрузку на волосы, на кожу головы, на шейные позвонки. Вес при исполнении этого трюка распределяется совсем не так, как при висе на руках. А дополнительный вес, тянущий артиста вниз, усложняет трюк во много раз. Позвоночник вытягивается настолько, что малейшее несоответствие технике исполнения может привести к травме.
P.S. Ответ из лондонской штаб–квартиры Книги рекордов Гиннесса придёт со дня на день. А увидеть Александру Тарус, летящую под куполом на волосах, можно в программе «Слоны и тигры», которая работает в Ижевске до 2 сентября.
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