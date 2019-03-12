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На волне памяти. Школьников научат пользоваться военными архивами

9 марта
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На международном форуме движения «Бессмертный полк» в Музее Великой Отечественной войны, где собрались координаторы акции из 44 стран, представили исторический проект «Правнуки победителей».

Dedushku На волне памяти. Школьников научат пользоваться военными архивами

Это остроумная попытка заинтересовать поглощённых компьютерными стрелялками подростков историей своей собственной семьи. Идею общественного движения поддержали Минпросвещения и Минобороны России. По сути, школьникам предлагают поучаствовать в увлекательном архивном квесте. Пришла пора всерьёз обеспокоиться беспамятностью молодого поколения, редкий представитель которого может назвать фамилию, имя и отчество и дату рождения своего прадеда, считает руководитель исполкома «Бессмертный полк России» Артём Хуторской. По его мнению, пятнадцатилетних в отличие от их родителей ещё можно заинтересовать путешествием в героическое прошлое страны. «Подростков сложно привлечь к поисковой деятельности в «поле», зато есть открытая база Минобороны «Память народа» или «Бессмертного полка» - «Найти солдата», с помощью которых можно проследить военный путь своего родственника», - рассказывает Хуторской. Работе с архивами будут учить. В школы направят методички, а учителей соберут в Москве для инструктажа. Результатом поиска, надеются организаторы, станут небольшие сочинения, из которых соберётся база данных «Про дедушку». Компьютерная программа к началу мая обработает весь массив данных, объединив детские эссе только по одному признаку: номер подразделения, где служил прадед автора. И вот тут наступит кульминация квеста: на майском шествии «Бесмертного полка» встретятся правнуки солдат и офицеров, служивших в одной дивизии. Как в советской кинохронике, когда у Большого театра собирались люди с табличками «Второй Украинский», «Первый Белорусский» и искали друзей... «Надеемся, что произойдёт ещё более уникальное совпадение, и кто-нибудь на чужой фотографии узнает своего прадеда», - мечтает Артём Хуторской. Авторы лучших сочинений пройдут в первой колонне «Бессмертного полка» в Москве. Елена Новосёлова

«Российская газета - Столичный выпуск» № 44 (7802)

По данным МИД, акции «Бессмертный полк» в прошлом году прошли в ста странах мира.

Фото: Татьяна Андреева

https://rg.ru/2019/02/27/shkolnikov-nauchat-polzovatsia-arhivami-o-vojne.html

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