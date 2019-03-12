Это остроумная попытка заинтересовать поглощённых компьютерными стрелялками подростков историей своей собственной семьи. Идею общественного движения поддержали Минпросвещения и Минобороны России. По сути, школьникам предлагают поучаствовать в увлекательном архивном квесте. Пришла пора всерьёз обеспокоиться беспамятностью молодого поколения, редкий представитель которого может назвать фамилию, имя и отчество и дату рождения своего прадеда, считает руководитель исполкома «Бессмертный полк России» Артём Хуторской. По его мнению, пятнадцатилетних в отличие от их родителей ещё можно заинтересовать путешествием в героическое прошлое страны. «Подростков сложно привлечь к поисковой деятельности в «поле», зато есть открытая база Минобороны «Память народа» или «Бессмертного полка» - «Найти солдата», с помощью которых можно проследить военный путь своего родственника», - рассказывает Хуторской. Работе с архивами будут учить. В школы направят методички, а учителей соберут в Москве для инструктажа. Результатом поиска, надеются организаторы, станут небольшие сочинения, из которых соберётся база данных «Про дедушку». Компьютерная программа к началу мая обработает весь массив данных, объединив детские эссе только по одному признаку: номер подразделения, где служил прадед автора. И вот тут наступит кульминация квеста: на майском шествии «Бесмертного полка» встретятся правнуки солдат и офицеров, служивших в одной дивизии. Как в советской кинохронике, когда у Большого театра собирались люди с табличками «Второй Украинский», «Первый Белорусский» и искали друзей... «Надеемся, что произойдёт ещё более уникальное совпадение, и кто-нибудь на чужой фотографии узнает своего прадеда», - мечтает Артём Хуторской. Авторы лучших сочинений пройдут в первой колонне «Бессмертного полка» в Москве. Елена Новосёлова
«Российская газета - Столичный выпуск» № 44 (7802)
По данным МИД, акции «Бессмертный полк» в прошлом году прошли в ста странах мира.
Фото: Татьяна Андреева
https://rg.ru/2019/02/27/shkolnikov-nauchat-polzovatsia-arhivami-o-vojne.html
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