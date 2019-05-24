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На творческом небосклоне

24 мая
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Корпоративный фестиваль «Роснефть зажигает звёзды» открывает таланты

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Уже девятый год благодаря корпоративному фестивалю «Роснефть зажигает звёзды» на творческом небосклоне зажигаются всё новые звёздочки.

Праздник творчества

Традиционно в творческом празднике принимают участие разные поколения – сотрудники дочерних обществ «Роснефти» со всей России, их дети и ученики Роснефть-классов. Проводится фестиваль девятый раз, и с каждым годом приобретает всё большую популярность.

В этом году в Уфу на зональный тур фестиваля собрались нефтяники из 28 дочерних обществ «Роснефти» с рекордным количеством творческих номеров – 170.

32 участника из «Удмуртнефти» и её дочерних обществ привезли в Уфу 11 концертных номеров и 6 работ в номинации «Отражение» (рисунок, живопись и фото). Нефтяники из Удмуртии не раз становились победителями и призёрами финала фестиваля.

Хиты от знаменитого жюри

Творческая атмосфера буквально пронизывала всё мероприятие. В состав жюри вошли известные культурные деятели – народный артист РФ Левон Оганезов, заслуженные артисты РФ Дмитрий Орлов и Сергей Куклин, хореограф Сергей Мандрик, а также знаменитая певица Наталья Подольская. На заключительном гала-концерте она исполнила свои самые популярные песни.

Мимы и акробаты

В копилке «Удмуртнефти» 10 наград – четыре первых, три вторых и три третьих места.

Первое место в номинации «Эстрадно-цирковой и оригинальный жанр» заняли оператор обезвоживающей и обессоливающей установки «Удмуртнефти» Михаил Жмаев и его супруга Мария. На суд жюри они представили философскую пантомиму «Воспоминание». «Постановка о том, что нужно ценить и беречь своё счастье. Сюжет, костюмы и реквизит – всё делали сами», – рассказали они.

Яркие акробатические способности Вероники Выхристюк (отец – Александр Выхристюк, начальник отдела планирования и мониторинга добычи ОАО «Удмуртнефть») и Ксении Рыжовой, представивших эстрадно-цирковой номер «Русская скамейка» также принесли первое место делегации «Удмуртнефти». Лидером в номинации «Отражение» стала Анфиса Мамонтова (отец – инженер центрального инженерно-технологического управления ОАО «Удмуртнефть»), представившая художественную работу «Мамочки».

Атмосфера добра

Вторые и третьи места делегация «Удмуртнефти» завоевала в разных жанрах. Это и виртуозное исполнение Баха на баяне помощником бурильщика Станиславом Ворониным, и современная хореография учениц Роснефть-класса г. Сарапула, а также детей сотрудников предприятия из цирковой студии «Сюрприз», и другие. «На фестивале царила очень доброжелательная атмосфера. Для дочки это большой опыт и личное достижение, – рассказала Марина Красильникова, ведущий инженер ООО «Удмуртэнергонефть», мать Юлии Красильниковой, выступившей с русским народным танцем «Душечки-вертушечки» и занявшей третье место.

Впереди у победителей выступление в финале в Москве в начале сентября. Но каждый из участников не устаёт повторять, что соревновательный момент – лишь часть мероприятия, главное – это возможность самовыражения.

В новой номинации «За лучший видеоролик о фестивале» победу одержала «Удмуртнефть»

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Автор статьи

Гузель Максимова Все материалы этого автора

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