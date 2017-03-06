Главная » На Центральной площади Ижевска установят светофор

На Центральной площади Ижевска установят светофор

6 марта
0

К майским праздникам на перекрестке улиц Пушкинской и Лихвинцева в Ижевске установят светофор. Такое решение принял технический совет по вопросам координации развития дорожного хозяйства, транспортного комплекса, организации благоустройства и обеспечения безопасности дорожного движения администрации города.

Кроме того, городские власти приняли решение ликвидировать пешеходный переход на перекрестке с улицей Наговицына. Но срок работ не определили. Временно на участке установят ограждение, чтобы пешеходы не переходили дорогу на этом перекрестке.

По словам начальника Управления благоустройства и транспорта администрации Ижевска Алексея Красноперова, стоимость нового светофорного объекта оценили в 800 тысяч рублей.

Напомним, активное обсуждение вопроса о его установке началось после ДТП, в котором погибла 36-летняя женщина. Она переходила дорогу вместе с 6-летним сыном. Ребенка после столкновения доставили в больницу с травмами. По данным ГИБДД, виновником аварии был водитель. Сейчас по данному факту возбудили уголовное дело.

Представители Госавтоинспекции предлагали установить светофор на перекрестке улиц Пушкинской и Лихвинцева и ликвидировать переход на перекрестке с улицей Наговицына еще в 2015 году, но из-за отсутствия финансирования вопрос завис.

Подписывайтесь на наc ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере и Одноклассниках.

Комментарии

нет комментарев

Написать комментарий

Можно войти через аккаунт Удмуртской правды или соц. сети

Войти через Facebook Войти через Vkontakte Войти через Twitter Войти через Google Войти через Yandex

Если вы не зарегистрированы на нашем сайте и у вас нет профиля в соц. сетях, зарегистрируйтесь , это займёт пару секунд, после чего вы сможете оставить комментарий.

Автор статьи

021 Надежда БОНДАРЕНКО Все материалы этого автора

Вопросы и ответы Rss

вопрос 21 июня 2016
О строительстве Республиканского реабилитационного центра для детей и подростков
ответ
вопрос 24 мая 2016
В размере 60 процентов от заработка
ответ
вопрос 24 мая 2016
Хочу узнать, откуда я родом и кто мой отец
ответ
вопрос 27 апреля 2016
ответ
Задать вопрос

Час письма Rss

Любовь Ионова, Борис Решетников, Анна Кузнецова, Любовь Репина, Вероника Санникова, Мария Шелемова, пос. Кизнер
«Наша работа - о людях забота»
Юрий ПОЛУПУДНОВ, г. Самара
Заехал к другу в Акилово
Светлана РОДИОНОВА, г. Сарапул
Не называйте «детьми войны»
Тимиргузяль Гафурова
Праздничный маршрут
Написать письмо