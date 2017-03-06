К майским праздникам на перекрестке улиц Пушкинской и Лихвинцева в Ижевске установят светофор. Такое решение принял технический совет по вопросам координации развития дорожного хозяйства, транспортного комплекса, организации благоустройства и обеспечения безопасности дорожного движения администрации города.
Кроме того, городские власти приняли решение ликвидировать пешеходный переход на перекрестке с улицей Наговицына. Но срок работ не определили. Временно на участке установят ограждение, чтобы пешеходы не переходили дорогу на этом перекрестке.
По словам начальника Управления благоустройства и транспорта администрации Ижевска Алексея Красноперова, стоимость нового светофорного объекта оценили в 800 тысяч рублей.
Напомним, активное обсуждение вопроса о его установке началось после ДТП, в котором погибла 36-летняя женщина. Она переходила дорогу вместе с 6-летним сыном. Ребенка после столкновения доставили в больницу с травмами. По данным ГИБДД, виновником аварии был водитель. Сейчас по данному факту возбудили уголовное дело.
Представители Госавтоинспекции предлагали установить светофор на перекрестке улиц Пушкинской и Лихвинцева и ликвидировать переход на перекрестке с улицей Наговицына еще в 2015 году, но из-за отсутствия финансирования вопрос завис.
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