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На Центральной площади Ижевска открылась выставка военной техники заводов Удмуртии и ретроавтомобилей

18 сентября
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Выставка организована в рамках мероприятий Дня оружейника, которые стартовали в Ижевске сегодня, 18 сентября.

Nik 7431 На Центральной площади Ижевска открылась выставка военной техники заводов Удмуртии и ретроавтомобилей

Военную технику и ретроавтомобили представили ИЭМЗ «Купол», «Аксион-Холдинг», Сарапульский электрогенераторный завод, Концерн Калашников.

Жители и гости столицы смогут увидеть натуральные образцы ЗРК «Тор-М2К», ЗРК «Тор-М2», ЗРК «Оса-АКМ», ЗИС-5 с Катюшей, ГАЗ АА (полуторка) с пулемётом Максим, тачанку, американский джип Виллис, автомобили ГАЗ 67, ГАЗ-М1, ГАЗ-М20, ГАЗ-69, ГАЗ-51А, УРАЛ-ЗИС, бронеавтомобиль Астейс, электромотоциклы ИЖ, БАС Соратник и Нахлебник, гражданский электромобиль UV-4.

Выставка будет открыта для просмотра в течение двух дней, 18 и 19 сентября, с 10-00 до 19-00 часов. Вход свободный.

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Автор статьи

Пресс-служба Главы и Правительства УР Все материалы этого автора

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