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На трассе в Удмуртии в ДТП с автобусом погибли два человека

27 мая
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ДТП произошло в Алнашском районе на 53-м километре дороги «Елабуга-Пермь».

Wx1080 На трассе в Удмуртии в ДТП с автобусом погибли два человека

27 мая около трех часов ночи столкнулись автомобиль «VOLKSWAGEN POLO» и автобус «Голден драгон» в Удмуртии. Об этом сообщает 1 отдел Управления ГИБДД МВД по Удмуртии.

ДТП произошло в Алнашском районе на 53-м километре дороги «Елабуга-Пермь». 33-летний водитель, не справившись с рулевым управлением, выехал на встречную полосу, где столкнулся с автобусом.

В результате ДТП водитель и пассажир «VOLKSWAGEN POLO» - 55-летняя женщина получили смертельные травмы.

Госавтоинспекция МВД по Удмуртской Республике обращается ко всем водителям: будьте внимательны, сосредоточены, соблюдайте требования Правил дорожного движения, отложите поездку за рулем, если чувствуйте себя плохо или утомлены.

Фото: ГИБДД МВД по УР

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