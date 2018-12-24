Сейчас водителям большегрузного транспорта рекомендуется объезжать данный участок через Вавож. Сообщается, что состояние водопропускного сооружения резко ухудшилось в осенний период.
В настоящий момент региональный Миндортранс предпринимает меры, чтобы предотвратить обрушение конструкции путём установки распорок. Весной по мере наступления благоприятных погодных условий планируется выполнить ремонт искусственного сооружения с устройством объездной дороги.
В ведомстве призывают пользователей дорог отнестись с пониманием к временным неудобствам и не подвергать неоправданному риску своё здоровье и имущество, нарушая действующий запрет.
Фото: worldcuprussia-2018.com
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