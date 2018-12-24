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На трассе Ижевск-Ува ограничили движение большегрузного транспорта

21 декабря
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На автомобильной дороге Ижевск-Ува возникла реальная угроза разрушения искусственного сооружения через реку Ягуречка в районе Нылги на 63-м километре трассы. В связи с этим с 21 декабря 2018 года до 5 ноября 2019 года на данной дороге начнут действовать ограничения движения для автомобилей с максимальной массой свыше 20 тонн.

001 4 На трассе Ижевск-Ува ограничили движение большегрузного транспорта

Сейчас водителям большегрузного транспорта рекомендуется объезжать данный участок через Вавож. Сообщается, что состояние водопропускного сооружения резко ухудшилось в осенний период.

В настоящий момент региональный Миндортранс предпринимает меры, чтобы предотвратить обрушение конструкции путём установки распорок. Весной по мере наступления благоприятных погодных условий планируется выполнить ремонт искусственного сооружения с устройством объездной дороги.

В ведомстве призывают пользователей дорог отнестись с пониманием к временным неудобствам и не подвергать неоправданному риску своё здоровье и имущество, нарушая действующий запрет.

Фото: worldcuprussia-2018.com

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Автор статьи

E772muxrpyq Анжела ПОЗДЕЕВА Все материалы этого автора

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